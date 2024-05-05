KONUT KREDİSİ: Ev kredisi Mayıs 2024 son durum: Banka banka faiz, aylık taksit, geri ödeme tutarı...

Ev sahibi olmak isteyenler konut kredisinde güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyükşehirlerde ortalama konut fiyatları 5 milyon liraya yaklaştı. Konut kredilerinde faiz oranları ise bankadan bankaya değişkenlik gösteriyor. Peki 2 milyon lira konut kredisinin 120 ay vadede toplam geri ödemesi ne kadar, aylık taksit ödemesi kaç TL, faize ödediğiniz para ne kadar?

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