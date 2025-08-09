Konut kredisi faizleri düştü mü? 1, 2 ve 3 milyon TL'lik krediler için yeni ödeme planı belli oldu! İşte güncel tablo...
Konut sahibi olmak ya da yatırımını gayrimenkule yönlendirmek isteyenler, bankaların konut kredisi faiz oranlarını ve taksitlerini yakından izliyor. Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuzda politika faizini 300 baz puan indirmesi, kredi faizlerinde de düşüşü beraberinde getirdi. Bazı bankalar faiz oranlarını aşağı çekerken; 9 Ağustos 2025 itibarıyla 120 ay vadeli 1, 2 ve 3 milyon TL'lik konut kredisinin geri ödeme tutarları yeniden şekillendi. Peki, 1, 2 ve 3 milyon TL'nin faiz oranları ve geri ödeme tutarları ne kadar oldu?
Konut sahibi olmayı planlayanlar ya da birikimlerini gayrimenkul yatırımıyla değerlendirmek isteyenler, bankaların konut kredisi faiz oranlarını ve aylık taksitlerini yakından takip ediyor.
Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayında politika faizini 300 baz puan indirmesi, kredi piyasasında da hareketlilik yarattı.
Faiz oranlarında görülen gerileme, konut kredilerinde daha avantajlı seçenekler sunulmasını sağladı. Bu gelişmelerin ardından konut kredisi faiz oranları tekrar güncellendi.
Peki, 9 Ağustos 2025 itibarıyla 120 ay vadeli 1, 2 vr 3 milyon TL'lik konut kredisinin faiz oranları ve aylık ödeme tutarları ne kadar oldu? İşte bankaların faiz oranları ve geri ödeme tutarlarındaki güncel tablo...
ING
(1 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 3,74
Aylık Ödeme: 37 bin 862 TL
Toplam Ödeme: 4 milyon 565 bin 225 TL
(2 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 3,74
Aylık Ödeme: 75 bin 724 TL
Toplam Ödeme: 9 milyon 113 bin 667 TL
(3 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 3,74
Aylık Ödeme: 113 bin 586 TL
Toplam Ödeme: 13 milyon 662 bin 108 TL
TÜRKİYE FİNANS
(1 milyon TL)
Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,34
Aylık Ödeme: 34 bin 60 TL
Toplam Ödeme: 4 milyon 105 bin 540 TL
(2 milyon TL)
Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,34
Aylık Ödeme: 68 bin 121 TL
Toplam Ödeme: 8 milyon 197 bin 831 TL
(3 milyon TL)
Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,34
Aylık Ödeme: 102 bin 182 TL
Toplam Ödeme: 12 milyon 290 bin 121 TL
HALKBANK
(1 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 3,23
Aylık Ödeme: 33 bin 28 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 979 bin 928 TL
(2 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 3,23
Aylık Ödeme: 66 bin 56 TL
Toplam Ödeme: 7 milyon 948 bin 296 TL
(3 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 3,23
Aylık Ödeme: 99 bin 84 TL
Toplam Ödeme: 11 milyon 916 bin 664 TL
ZİRAAT BANKASI
(1 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 3,19
Aylık Ödeme: 32 bin 654 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 935 bin 51 TL
(2 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 3,19
Aylık Ödeme: 65 bin 308 TL
Toplam Ödeme: 7 milyon 858 bin 542 TL
(3 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 3,19
Aylık Ödeme: 97 bin 962 TL
Toplam Ödeme: 11 milyon 782 bin 33 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
(1 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 3,05
Aylık Ödeme: 31 bin 352 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 793 bin 955 TL
(2 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 3,05
Aylık Ödeme: 62 bin 704 TL
Toplam Ödeme: 7 milyon 561 bin 212 TL
(3 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 2,99
Aylık Ödeme: 94 bin 56 TL
Toplam Ödeme: 11 milyon 328 bin 468 TL
GARANTİ BBVA
(1 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 2,99
Aylık Ödeme: 30 bin 798 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 727 bin 169 TL
(2 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 3,01
Aylık Ödeme: 61 bin 964 TL
Toplam Ödeme: 7 milyon 472 bin 187 TL
(3 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 3,01
Aylık Ödeme: 92 bin 947 TL
Toplam Ödeme: 11 milyon 195 bin 56 TL
TEB
(1 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 2,99
Aylık Ödeme: 30 bin 798 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 712 bin 339 TL
(2 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 2,99
Aylık Ödeme: 61 bin 595 TL
Toplam Ödeme: 7 milyon 413 bin 58 TL
(3 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 2,99
Aylık Ödeme: 92 bin 393 TL
Toplam Ödeme: 11 milyon 113 bin 777 TL
YAPI KREDİ
(1 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 2,99
Aylık Ödeme: 30 bin 797 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 719 bin 293 TL
(2 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 2,99
Aylık Ödeme: 61 bin 595 TL
Toplam Ödeme: 7 milyon 206 bin 12 TL
(3 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 2,99
Aylık Ödeme: 89 bin 635 TL
Toplam Ödeme: 11 milyon 120 bin 730 TL
QNB
(1 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 2,94
Aylık Ödeme: 30 bin 337 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 935 bin 51 TL
(2 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 2,94
Aylık Ödeme: 60 bin 675 TL
Toplam Ödeme: 7 milyon 280 bin 951 TL
(3 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 2,94
Aylık Ödeme: 91 bin 12 TL
Toplam Ödeme: 10 milyon 921 bin 427 TL
AKBANK
(1 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 2,89
Aylık Ödeme: 29 bin 878 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 616 bin 184 TL
(2 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 2,89
Aylık Ödeme: 59 bin 757 TL
Toplam Ödeme: 7 milyon 206 bin 609 TL
(3 milyon TL)
Faiz Oranı: Yüzde 2,89
Aylık Ödeme: 89 bin 635 TL
Toplam Ödeme: 10 milyon 797 bin 35 TL
KUVEYTTÜRK
(1 milyon TL)
Kâr Payı Oranı: Yüzde 2,79
Aylık Ödeme: 28 bin 966 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 500 bin 513 TL
(2 milyon TL)
Kâr Payı Oranı: Yüzde 2,79
Aylık Ödeme: 57 bin 932 TL
Toplam Ödeme: 6 milyon 981 bin 442 TL
(3 milyon TL)
Kâr Payı Oranı: Yüzde 2,79
Aylık Ödeme: 86 bin 898 TL
Toplam Ödeme: 10 milyon 462 bin 370 TL
VAKIF KATILIM
(1 milyon TL)
Kâr Payı Oranı: Yüzde 2,79
Aylık Ödeme: 28 bin 966 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 497 bin 928 TL
(2 milyon TL)
Kâr Payı Oranı: Yüzde 2,79
Aylık Ödeme: 57 bin 932 TL
Toplam Ödeme: 6 milyon 981 bin 856 TL