Konut kredisi faizleri güncellendi: 2 milyon TL'nin 120 ay vadeli geri ödemesi ne kadar oldu?
Ev sahibi olmak isteyenler için kredi maliyetleri yeniden şekillendi. Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları yüzde 2,77 ile 4,29 arasında değişiyor. Faizlerdeki bu farklılık, konut kredisi kullanacakların bütçe planlamasını doğrudan etkiliyor. Peki, bankaların güncel faiz oranlarında son durum ne? İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL’lik konut kredisinin faiz oranları ve geri ödeme tablosu…
Ev sahibi olma planı yapanların gözü yeniden bankalara çevrildi. Son güncellemelerle birlikte konut kredisi faiz oranları ciddi farklılıklar göstermeye başladı. En düşük oran yüzde 2,77 seviyesinde kalırken, bazı bankalarda faizler yüzde 4,29’a kadar tırmanıyor.
Peki kredi piyasasında son durum ne? İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL’lik konut kredisinde güncel faiz oranları ve ödeme seçenekleri…
ANADOLUBANK
(Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,29
Aylık Ödeme: 86 bin 358 TL
Toplam Ödeme: 10 milyon 386 bin 366 TL
DENİZBANK
(Mortgage Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,81
Aylık Ödeme: 77 bin 67 TL
Toplam Ödeme: 9 milyon 271 bin 776 TL
ING
(Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,74
Aylık Ödeme: 75 bin 724 TL
Toplam Ödeme: 9 milyon 113 bin 667 TL
ŞEKERBANK
(Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,58
Aylık Ödeme: 72 bin 667 TL
Toplam Ödeme: 8 milyon 749 bin 634 TL
TÜRKİYE FİNANS
(Konut Finansmanı)
Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,34
Aylık Taksit: 68 bin 121 TL
Toplam Ödeme: 8 milyon 197 bin 831 TL
ZİRAAT BANKASI
(Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,19
Aylık Ödeme: 65 bin 308 TL
Toplam Ödeme: 7 milyon 860 bin 681 TL
ALTERNATİF BANK
(Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,09
Aylık Ödeme: 63 bin 445 TL
Toplam Ödeme: 7 milyon 631 bin 815 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
(Ev Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,01
Aylık Ödeme: 61 bin 964 TL
Toplam Ödeme: 7 milyon 472 bin 437 TL
GARANTİ BBVA
(Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,01
Aylık Ödeme: 61 bin 964 TL
Toplam Ödeme: 7 milyon 472 bin 437 TL
YAPI KREDİ
(Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 2,99
Aylık Ödeme: 61 bin 595 TL
Toplam Ödeme: 7 milyon 420 bin 12 TL
VAKIFBANK
(SarıPanjur Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 2,99
Aylık Ödeme: 61 bin 595 TL
Toplam Ödeme: 7 milyon 411 bin 438 TL
QNB
(QNB Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 2,90
Aylık Ödeme: 59 bin 940 TL
Toplam Ödeme: 7 milyon 192 bin 839 TL
AKBANK
(İlk Evim Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 2,89
Aylık Ödeme: 59 bin 757 TL
Toplam Ödeme: 7 milyon 206 bin 609 TL
TEB
(Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 2,85
Aylık Ödeme: 59 bin 25 TL
Toplam Ödeme: 7 milyon 113 bin 431 TL
VAKIF KATILIM
(Konut Finansmanı)
Kâr Payı Oranı: Yüzde 2,79
Aylık Taksit: 57 bin 932 TL
Toplam Ödeme: 6 milyon 978 bin 856 TL
HALKBANK
(Hesaplı Evim Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 2,79
Aylık Ödeme: 57 bin 932 TL
Toplam Ödeme: 6 milyon 983 bin 431 TL
KUVEYT TÜRK
(Konut Finansmanı)
Kâr Payı Oranı: Yüzde 2,77
Aylık Taksit: 57 bin 568 TL
Toplam Ödeme: 6 milyon 937 bin 845 TL