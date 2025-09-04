Google Haberler

Konut kredisi faizleri güncellendi: 2 milyon TL'nin 120 ay vadeli geri ödemesi ne kadar oldu?

Ev sahibi olmak isteyenler için kredi maliyetleri yeniden şekillendi. Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları yüzde 2,77 ile 4,29 arasında değişiyor. Faizlerdeki bu farklılık, konut kredisi kullanacakların bütçe planlamasını doğrudan etkiliyor. Peki, bankaların güncel faiz oranlarında son durum ne? İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL’lik konut kredisinin faiz oranları ve geri ödeme tablosu…

Merve Özçelik
Konut kredisi faizleri güncellendi: 2 milyon TL'nin 120 ay vadeli geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 1

Ev sahibi olma planı yapanların gözü yeniden bankalara çevrildi. Son güncellemelerle birlikte konut kredisi faiz oranları ciddi farklılıklar göstermeye başladı. En düşük oran yüzde 2,77 seviyesinde kalırken, bazı bankalarda faizler yüzde 4,29’a kadar tırmanıyor.

1 19
Konut kredisi faizleri güncellendi: 2 milyon TL'nin 120 ay vadeli geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 2

Peki kredi piyasasında son durum ne? İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL’lik konut kredisinde güncel faiz oranları ve ödeme seçenekleri…

2 19
Konut kredisi faizleri güncellendi: 2 milyon TL'nin 120 ay vadeli geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 3

ANADOLUBANK

(Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 4,29

Aylık Ödeme: 86 bin 358 TL

Toplam Ödeme: 10 milyon 386 bin 366 TL

3 19
Konut kredisi faizleri güncellendi: 2 milyon TL'nin 120 ay vadeli geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 4

DENİZBANK

(Mortgage Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,81

Aylık Ödeme: 77 bin 67 TL

Toplam Ödeme: 9 milyon 271 bin 776 TL

4 19
Konut kredisi faizleri güncellendi: 2 milyon TL'nin 120 ay vadeli geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 5

ING

(Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,74

Aylık Ödeme: 75 bin 724 TL

Toplam Ödeme: 9 milyon 113 bin 667 TL

5 19
Konut kredisi faizleri güncellendi: 2 milyon TL'nin 120 ay vadeli geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 6

ŞEKERBANK

(Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,58

Aylık Ödeme: 72 bin 667 TL

Toplam Ödeme: 8 milyon 749 bin 634 TL

6 19
Konut kredisi faizleri güncellendi: 2 milyon TL'nin 120 ay vadeli geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 7

TÜRKİYE FİNANS

(Konut Finansmanı)

Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,34

Aylık Taksit: 68 bin 121 TL

Toplam Ödeme: 8 milyon 197 bin 831 TL

7 19
Konut kredisi faizleri güncellendi: 2 milyon TL'nin 120 ay vadeli geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 8

ZİRAAT BANKASI

(Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,19

Aylık Ödeme: 65 bin 308 TL

Toplam Ödeme: 7 milyon 860 bin 681 TL

8 19
Konut kredisi faizleri güncellendi: 2 milyon TL'nin 120 ay vadeli geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 9

ALTERNATİF BANK

(Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,09

Aylık Ödeme: 63 bin 445 TL

Toplam Ödeme: 7 milyon 631 bin 815 TL

9 19
Konut kredisi faizleri güncellendi: 2 milyon TL'nin 120 ay vadeli geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 10

TÜRKİYE İŞ BANKASI

(Ev Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,01

Aylık Ödeme: 61 bin 964 TL

Toplam Ödeme: 7 milyon 472 bin 437 TL

10 19
Konut kredisi faizleri güncellendi: 2 milyon TL'nin 120 ay vadeli geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 11

GARANTİ BBVA

(Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,01

Aylık Ödeme: 61 bin 964 TL

Toplam Ödeme: 7 milyon 472 bin 437 TL

11 19
Konut kredisi faizleri güncellendi: 2 milyon TL'nin 120 ay vadeli geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 12

YAPI KREDİ

(Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 2,99

Aylık Ödeme: 61 bin 595 TL

Toplam Ödeme: 7 milyon 420 bin 12 TL

12 19
Konut kredisi faizleri güncellendi: 2 milyon TL'nin 120 ay vadeli geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 13

VAKIFBANK

(SarıPanjur Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 2,99

Aylık Ödeme: 61 bin 595 TL

Toplam Ödeme: 7 milyon 411 bin 438 TL

13 19
Konut kredisi faizleri güncellendi: 2 milyon TL'nin 120 ay vadeli geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 14

QNB

(QNB Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 2,90

Aylık Ödeme: 59 bin 940 TL

Toplam Ödeme: 7 milyon 192 bin 839 TL

14 19
Konut kredisi faizleri güncellendi: 2 milyon TL'nin 120 ay vadeli geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 15

AKBANK

(İlk Evim Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 2,89

Aylık Ödeme: 59 bin 757 TL

Toplam Ödeme: 7 milyon 206 bin 609 TL

15 19
Konut kredisi faizleri güncellendi: 2 milyon TL'nin 120 ay vadeli geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 16

TEB

(Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 2,85

Aylık Ödeme: 59 bin 25 TL

Toplam Ödeme: 7 milyon 113 bin 431 TL

16 19
Konut kredisi faizleri güncellendi: 2 milyon TL'nin 120 ay vadeli geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 17

VAKIF KATILIM

(Konut Finansmanı)

Kâr Payı Oranı: Yüzde 2,79

Aylık Taksit: 57 bin 932 TL

Toplam Ödeme: 6 milyon 978 bin 856 TL

17 19
Konut kredisi faizleri güncellendi: 2 milyon TL'nin 120 ay vadeli geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 18

HALKBANK

(Hesaplı Evim Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 2,79

Aylık Ödeme: 57 bin 932 TL

Toplam Ödeme: 6 milyon 983 bin 431 TL

18 19
Konut kredisi faizleri güncellendi: 2 milyon TL'nin 120 ay vadeli geri ödemesi ne kadar oldu? - Resim: 19

KUVEYT TÜRK

(Konut Finansmanı)

Kâr Payı Oranı: Yüzde 2,77

Aylık Taksit: 57 bin 568 TL

Toplam Ödeme: 6 milyon 937 bin 845 TL

19 19