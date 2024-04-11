Konut kredisi faizlerinde son durum... 2 milyon TL, 10 yıl vade: Faiz oranı ve geri ödemesi ne kadar
Ekonomi Yönetimi’nin enflasyonla mücadele kapsamında yürüttüğü sıkılaşma politikaları devam ediyor. Merkez Bankası’nın politika faizinde yaptığı artış hem ihtiyaç hem konut kredilerine yansıyor. Vatandaşlar 2 milyon liralı, 120 ay (10 yıl) vadeli konut kredisinin geri ödemesinin ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte banka banka konut kredisi faizleri ve geri ödeme tutarları…
Ziraat Bankası Konut Kredisi
Konut Kredisi Tutarı: 2.000.000 TL
Aylık Faiz Oranı: Yüzde 3,89
Toplam Ödeme: 9.444.238 TL
Aylık Taksit Tutarı (120 ay): 78.607 TL
Vakıfbank Konut Kredisi
Konut Kredisi Tutarı: 2.000.000 TL
Aylık Faiz Oranı: Yüzde 3,79
Toplam Ödeme: 9.213.079 TL
Aylık Taksit Tutarı (120 ay): 76.683 TL
Halkbank Hesaplı Evim Konut Kredisi
Konut Kredisi Tutarı: 2.000.000 TL
Aylık Faiz Oranı: Yüzde 3,89
Toplam Ödeme: 9.444.781 TL
Aylık Taksit Tutarı (120 ay): 78.607 TL
Türkiye İş Bankası
Konut Kredisi Kredi Tutarı: 2.000.000 TL
Aylık Faiz Oranı: Yüzde 3,07
Toplam Ödeme: 7.589.615 TL
Aylık Taksit Tutarı (120 ay): 63.075 TL