Konut piyasasında dengeler değişti: Kiralar daha da düşebilir
6 Şubat depremlerinin ardından Adana'da konut tercihleri ve yerleşim alanları değişmeye başladı. TOKİ'nin hayata geçirdiği projelerle birlikte kentte yeni yaşam alanları oluşurken, kira fiyatlarında dikkat çeken düşüşler yaşandı. Sektör temsilcileri, yeni konut projeleri ve kira fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Adana'da yerleşim alanları kuzeye doğru genişlemeye başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Çukurova ilçesinin Söğütlü ve Seyhan ilçesinin Karakuyu bölgelerinde yapılan deprem konutları, kentin kuzeyinde yeni yaşam alanlarının ortaya çıkmasına öncülük etti.
Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, yaptığı açıklamada, deprem sonrasında vatandaşların konut tercihlerinde önemli değişiklikler yaşandığını söyledi.
Adana'nın kuzeyinde yapılaşma hız kazanıyor
Kentin kuzey kesimlerinin zemin yapısı ve yeni inşaatlara elverişli alanlarıyla öne çıktığını belirten Karslıoğlu, güney bölgelerdeki imar sorunlarının ise henüz tamamen giderilemediğini ifade etti.
Yeni yerleşim bölgelerinin Adana'nın büyüme yönünü değiştirdiğine işaret eden Karslıoğlu, "Kuzey bölgesi yalnızca Çukurova ilçesinde ibaret değil. Seyhan ilçesinin kuzeyi de imara açıldı. Adana'ya yeni 12 bin konut daha yapılması planlanıyor. Projelerin bir bölümünün ihaleleri de yapıldı, süreç devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Bölgedeki imar sorunlarının aşılmasıyla özel sektör yatırımlarının da başladığını aktaran Karslıoğlu, hukuki süreçleri sonuçlanan alanların yapılaşmaya açılmasıyla inşaat projelerinin kentin kuzeyinde daha fazla yoğunlaşacağını dile getirdi.
TOKİ konutları kira fiyatlarını düşürdü
Deprem konutlarının kiralık ev piyasasına etkisini de değerlendiren Karslıoğlu, TOKİ'nin inşa ettiği konutlarda aylık kiraların 10 bin lira seviyesine kadar gerilediğini belirtti.
Karslıoğlu, "Geçmişte asgari ücret seviyelerine yükselen kiralar şu anda TOKİ sayesinde gerilemiş durumda. 10 bin liraya kadar düştü kiralar hatta Kahramanmaraş'ta TOKİ konutlarının kiralarının 3-4 bin liraya kadar düştüğünü görüyoruz" diye konuştu.
Konut fiyatlarının dengelenmesi için yeni adımlar gerekiyor
Yeni konutların satış fiyatlarına etkisinin artan inşaat maliyetleriyle doğrudan ilişkili olduğunu belirten Karslıoğlu, konut piyasasındaki sorunların yalnızca yeni projeler üretilerek çözülemeyeceğini vurguladı.
Karslıoğlu, piyasada dengelenmenin sağlanabilmesi için faiz oranlarının düşürülmesi, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması ve kamu bankaları aracılığıyla konut alımına yönelik özel finansman paketlerinin hazırlanması gerektiğini ifade etti.
Bu düzenlemelerin yeni konut yatırımlarını teşvik edeceğini belirten Karslıoğlu, aynı zamanda konut fiyatlarının dengelenmesine de katkı sağlayacağını kaydetti.