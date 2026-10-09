Konut piyasasında dengeler değişti: Kiralar daha da düşebilir

Yeni yerleşim bölgelerinin Adana'nın büyüme yönünü değiştirdiğine işaret eden Karslıoğlu, "Kuzey bölgesi yalnızca Çukurova ilçesinde ibaret değil. Seyhan ilçesinin kuzeyi de imara açıldı. Adana'ya yeni 12 bin konut daha yapılması planlanıyor. Projelerin bir bölümünün ihaleleri de yapıldı, süreç devam ediyor" ifadelerini kullandı.