Konut piyasasında rüzgar tersine dönüyor: Krizinin sonunu ‘Baby Boomer’ getirecek

Konut Kredisi Veren Bankacılar Birliği'nin (MBA) yayımladığı rapora göre, kronik arz yetersizliği ile Y kuşağı ve yaşça büyük Z kuşağının aynı dönemde ev sahibi olma yaşına ulaşması, 2020-2025 yıllarında ABD'de konut fiyatlarının yüzde 55 yükselmesine neden oldu. Ancak yaşlanan nüfusa karşılık genç alıcı sayısındaki azalma, talep tarafında da önemli bir değişim yarattı.

Konut fiyatlarında u yıl yüzde 1 artış beklenirken, önümüzdeki iki yıl boyunca da fiyatların büyük ölçüde yatay seyredeceği ve sert fiyat artışlarının sona ereceği öngörülüyor.