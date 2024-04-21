Konut yatırımı hangi ilde kazandırdı, hangi ilde kaybettirdi: İşte en kârlı şehirler... Gayrimenkul enflasyonist ortamda vatandaşların birikimlerini korumak için başvurduğu bir yatırım aracına dönüştü. Mart ayında yıllık enflasyon TÜİK'e göre yüzde 68,50 olarak olurken, gayrimenkul fiyatlarında durum ne? Türkiye'de ortalama gayrimenkul fiyatları yüzde 57 arttı. Yani artış enflasyonun altında. Peki en çok kazandıran ve kaybettiren şehirler hangileri? İşte il il oranlar...

TÜİK verilerine göre Türkiye'de mart ayında yıllık enflasyon yüzde 68,50 olarak açıklandı. Bu yüksek enflasyona karşı bir korunma aracı olarak öne çıkan gayrimenkul, vatandaşların birikimlerini koruma amacıyla tercih ettiği bir yatırım alanı haline geldi. 1 | 10

Mart ayında konut satışları 105 bin 394 adet olarak gerçekleşti. Ancak yüksek faizler nedeniyle kredili satışlar düşük seyirde devam ediyor. Geçen ay sadece 12 bin 880 konut kredi kullanılarak alındı. Peşin gerçekleşen satışlarda ise altın ve dövizini bozduranların etkisi görülüyor. 2 | 10

Gazete Duvar’ın gayrimenkul platformu Endeksa'nın verilerinden aktardığı habere göre, Türkiye genelinde son bir yılda konut fiyatları ortalama yüzde 57 arttı. Ortalama metrekare satış fiyatı ise 25 bin 111 TL oldu. Fiyatlar her şehirde farklı oranlarda yükselirken, bazı şehirlerde bu artış oranı TÜFE'nin üzerinde gerçekleşti. 3 | 10