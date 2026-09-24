Köy ekonomisinin can damarı oldu: 100 tesisin 60'ı burada

100 tesisin 60'ı Elmalı'da

Çameli'de alabalık üretimiyle birlikte turizm faaliyetlerinin de geliştiğine işaret eden Maden, Elmalı Mahallesi'nin sektörde önemli bir konuma sahip olduğunu dile getirdi.

İlçedeki yaklaşık 100 alabalık tesisinin 60'ının Elmalı'da bulunduğunu belirten Maden, Toros Dağları'ndan doğan Kanlıçay'ın mahalleden geçmesinin üretim açısından önemli bir avantaj sağladığını kaydetti.

Maden, "Çameli Belediye Başkanımızın öncülüğünde turizm konusunda son 10 yılda büyük bir atağa geçtik. Turizm merkezimiz de şu anda ağırlıklı olarak Çameli ve Elmalı olarak öne çıkıyor. Özellikle Elmalı, alabalık üretiminin merkezi ve kalbi durumunda. Çameli'de bulunan yaklaşık 100 tesisten 60 tanesi Elmalı köyümüzde yer alıyor. Toros Dağları'ndan doğan Kanlıçay'ın köyümüzün ortasından geçmesi bizim için büyük bir avantaj sağlıyor. Bu durumun köyümüzün ekonomisine ve gelişimine katkısı oldukça fazla." dedi.