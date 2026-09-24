Köy ekonomisinin can damarı oldu: 100 tesisin 60'ı burada
Toros Dağları’nın soğuk kaynak sularında yetiştirilen Çameli alabalığı, bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor. İlçedeki yaklaşık 100 alabalık tesisinin 60’ının bulunduğu Elmalı Mahallesi, üretimin merkezi haline geldi.
Denizli'nin doğa turizmi ve su ürünleri üretimiyle öne çıkan ilçelerinden Çameli'de, Toros Dağları'ndan beslenen soğuk kaynak sularında alabalık yetiştiriliyor. İlçede üretilen alabalıklar, lezzeti ve et yapısıyla dikkat çekiyor.
Çameli'deki alabalık üretiminin önemli bölümünün gerçekleştirildiği Elmalı Mahallesi ise doğal su kaynakları ve çok sayıdaki üretim tesisiyle ilçede sektörün merkezi konumunda bulunuyor.
Soğuk suda daha uzun sürede yetişiyor
Çameli Alabalık Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı ve Elmalı Mahallesi Muhtarı Fatih Maden, bölgedeki üretim koşullarının Çameli alabalığının lezzetinde önemli rol oynadığını belirtti.
Soğuk kaynak sularında yetişen balıkların gelişim süresinin daha uzun olduğunu ifade eden Maden, bu durumun et yapısına da doğrudan yansıdığını söyledi.
Maden, "Toros Dağları'ndaki kar sularından gelen soğuk sularda yetişen alabalığımız; ılıman bölgelere göre 8-9 ayda sofraya gelirken, Çameli'de 14, 15, 16 ayda yetişiyor. Soğuk suda uzun sürede yetiştiği için eti sıkı bedenli ve son derece lezzetli oluyor. Türkiye'nin her yerinde alabalık üretimi var ancak Çameli alabalığı doğal ve soğuk suda yetiştiği için buranın lezzetini hiçbir yer tutmaz" ifadelerini kullandı.
100 tesisin 60'ı Elmalı'da
Çameli'de alabalık üretimiyle birlikte turizm faaliyetlerinin de geliştiğine işaret eden Maden, Elmalı Mahallesi'nin sektörde önemli bir konuma sahip olduğunu dile getirdi.
İlçedeki yaklaşık 100 alabalık tesisinin 60'ının Elmalı'da bulunduğunu belirten Maden, Toros Dağları'ndan doğan Kanlıçay'ın mahalleden geçmesinin üretim açısından önemli bir avantaj sağladığını kaydetti.
Maden, "Çameli Belediye Başkanımızın öncülüğünde turizm konusunda son 10 yılda büyük bir atağa geçtik. Turizm merkezimiz de şu anda ağırlıklı olarak Çameli ve Elmalı olarak öne çıkıyor. Özellikle Elmalı, alabalık üretiminin merkezi ve kalbi durumunda. Çameli'de bulunan yaklaşık 100 tesisten 60 tanesi Elmalı köyümüzde yer alıyor. Toros Dağları'ndan doğan Kanlıçay'ın köyümüzün ortasından geçmesi bizim için büyük bir avantaj sağlıyor. Bu durumun köyümüzün ekonomisine ve gelişimine katkısı oldukça fazla." dedi.
Turizme ve bölge ekonomisine katkı
Toroslar'ın kaynak sularında yetiştirilen alabalıklar, bölgedeki tesislerde yerli ve yabancı ziyaretçilere sunuluyor. Alabalık üretimi aynı zamanda Çameli ve Elmalı'daki ekonomik faaliyetlere de katkı sağlıyor.