Köylüler sınırı kaldırdı, hem rekolte hem gelir patladı

1000 ton hububattan 15 bin ton meyveye

Daha önce nadasa bırakılan ve iki yılda bir yaklaşık 1000 ton hububat elde edilen araziden, şimdi 15 bin ton meyve hasad ediliyor. Bahçenin işletmesini özel bir firmaya devreden köy halkı, arazilerinin ölçeğine göre yıllık kira bedeli alıp aynı zamanda bahçede çalışarak ailelerinin geçimini sağlıyor.