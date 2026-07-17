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Köylüler sınırı kaldırdı, hem rekolte hem gelir patladı

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde köylüler, yıllarca hububat ektikleri tarlaları birleştirerek dev bir meyve bahçesi kurdu. Sınırların kaldırıldığı tarlalar dev bir meyve bahçesine dönüşürken rekolte 30 kat, kazanç 100 kat arttı. Yılların ezberini bozan köylüler bu kararla hem üretimi hem de geliri katladı.

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Köylüler sınırı kaldırdı, hem rekolte hem gelir patladı - Resim: 1

Yılda yaklaşık 500 ton hububat ürettikleri tarlalarını birleştirerek 5 bin dekarlık bahçeye elma, kiraz, şeftali ve nektarinden oluşan yaklaşık 400 bin meyve eken Kabalı köyü sakinleri, şimdi yılda 15 bin ton meyve rekoltesi ile 100 katı kazanç sağlıyor.

 

 

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Köylüler sınırı kaldırdı, hem rekolte hem gelir patladı - Resim: 2

1000 ton hububattan 15 bin ton meyveye

Daha önce nadasa bırakılan ve iki yılda bir yaklaşık 1000 ton hububat elde edilen araziden, şimdi 15 bin ton meyve hasad ediliyor. Bahçenin işletmesini özel bir firmaya devreden köy halkı, arazilerinin ölçeğine göre yıllık kira bedeli alıp aynı zamanda bahçede çalışarak ailelerinin geçimini sağlıyor.

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Köylüler sınırı kaldırdı, hem rekolte hem gelir patladı - Resim: 3

Ekonomik fayda 100 kata kadar çıktı

Bahçeyi işleten firmanın Genel Müdürü Fahrettin Aksakal, sadece üretim miktarındaki artışın bile yaklaşık 30 kat olduğunu belirterek, meyvenin katma değerinin de hububata göre çok daha yüksek olduğunu söyledi.

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Köylüler sınırı kaldırdı, hem rekolte hem gelir patladı - Resim: 4

Aksakal, "Toplam ekonomik fayda 50 kat, hatta bazı hesaplamalara göre 100 kata kadar çıktı." dedi.

 

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Köylüler sınırı kaldırdı, hem rekolte hem gelir patladı - Resim: 5

Ürünler yurt dışına gönderiliyor

Bahçede üretilen meyvelerin önemli bölümü başta Avrupa olmak üzere Rusya, Çin ve Uzak Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

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Köylüler sınırı kaldırdı, hem rekolte hem gelir patladı - Resim: 6

Ürünler ayrıca İstanbul, Ankara, Samsun, Kayseri, Tokat ve Yozgat başta olmak üzere Türkiye'nin birçok iline de gönderiliyor.

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Köylüler sınırı kaldırdı, hem rekolte hem gelir patladı - Resim: 7

Proje sayesinde arazi sahipleri yalnızca arazilerini kiraya vermekle kalmıyor, aynı zamanda bahçede çalışarak düzenli gelir elde ediyor.

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Köylüler sınırı kaldırdı, hem rekolte hem gelir patladı - Resim: 8

Hasat dönemlerinde yaklaşık 1.000 kişiye istihdam sağlayan bahçe, çevredeki birçok köy için önemli bir gelir kapısı haline geldi.

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Köylüler sınırı kaldırdı, hem rekolte hem gelir patladı - Resim: 9

Bölge sakinleri, özellikle kadınlar ve öğrencilerin yaz aylarında burada çalışarak aile bütçelerine katkı sağladığını ifade ediyor.

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