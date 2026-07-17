Köylüler sınırı kaldırdı, hem rekolte hem gelir patladı
Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde köylüler, yıllarca hububat ektikleri tarlaları birleştirerek dev bir meyve bahçesi kurdu. Sınırların kaldırıldığı tarlalar dev bir meyve bahçesine dönüşürken rekolte 30 kat, kazanç 100 kat arttı. Yılların ezberini bozan köylüler bu kararla hem üretimi hem de geliri katladı.
Yılda yaklaşık 500 ton hububat ürettikleri tarlalarını birleştirerek 5 bin dekarlık bahçeye elma, kiraz, şeftali ve nektarinden oluşan yaklaşık 400 bin meyve eken Kabalı köyü sakinleri, şimdi yılda 15 bin ton meyve rekoltesi ile 100 katı kazanç sağlıyor.
1000 ton hububattan 15 bin ton meyveye
Daha önce nadasa bırakılan ve iki yılda bir yaklaşık 1000 ton hububat elde edilen araziden, şimdi 15 bin ton meyve hasad ediliyor. Bahçenin işletmesini özel bir firmaya devreden köy halkı, arazilerinin ölçeğine göre yıllık kira bedeli alıp aynı zamanda bahçede çalışarak ailelerinin geçimini sağlıyor.
Ekonomik fayda 100 kata kadar çıktı
Bahçeyi işleten firmanın Genel Müdürü Fahrettin Aksakal, sadece üretim miktarındaki artışın bile yaklaşık 30 kat olduğunu belirterek, meyvenin katma değerinin de hububata göre çok daha yüksek olduğunu söyledi.
Aksakal, "Toplam ekonomik fayda 50 kat, hatta bazı hesaplamalara göre 100 kata kadar çıktı." dedi.
Ürünler yurt dışına gönderiliyor
Bahçede üretilen meyvelerin önemli bölümü başta Avrupa olmak üzere Rusya, Çin ve Uzak Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.
Ürünler ayrıca İstanbul, Ankara, Samsun, Kayseri, Tokat ve Yozgat başta olmak üzere Türkiye'nin birçok iline de gönderiliyor.
Proje sayesinde arazi sahipleri yalnızca arazilerini kiraya vermekle kalmıyor, aynı zamanda bahçede çalışarak düzenli gelir elde ediyor.
Hasat dönemlerinde yaklaşık 1.000 kişiye istihdam sağlayan bahçe, çevredeki birçok köy için önemli bir gelir kapısı haline geldi.
Bölge sakinleri, özellikle kadınlar ve öğrencilerin yaz aylarında burada çalışarak aile bütçelerine katkı sağladığını ifade ediyor.