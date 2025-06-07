Kredi çekecekler dikkat: 100 bin TL'nin geri ödeme tutarı ne kadar oldu? Banka banka yeni oranlar
2025 Kurban Bayramı'nda artan nakit ihtiyacına paralel olarak bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları ve geri ödeme tutarlarında güncellemeye gidildi. 100 bin TL için yapılan 24 ay vadeli kredi başvurularında toplam geri ödeme bazı bankalarda 200 bin TL’yi geçiyor.
2025 Kurban Bayramı'nda artan bireysel nakit ihtiyacı, bankacılık sektöründe ihtiyaç kredisi faiz oranlarını yeniden gündeme taşıdı. 24 ay vadeli 100 bin TL kredi için bankaların güncel faiz oranları ve geri ödeme planları belli oldu.
İhtiyaç kredilerinde faiz oranları yeniden yükselişe geçti. Özellikle 24 ay vadeli kredilerde dikkat çeken maliyet artışları yaşandı.
7 Haziran 2025 itibarıyla 24 ay vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarı banka banka şöyle şekillendi:
QNB
Faiz Oranı % 3,49
Toplam Ödeme 166.756 TL
Aylık Taksit 6.924 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 4,38
Toplam Ödeme 186.432 TL
Aylık Taksit 7.744 TL