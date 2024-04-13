Kredi çekerken dikkat: Fazla para ödemeyin! İşte 100 bin TL'nin aylık taksiti ve toplam ödeme tutarı Merkez Bankası’nın Mayıs 2023'te yüzde 8,5 olan politika faizini yüzde yüzde 50’ye çıkarması kredi faizlerinin tırmanmasına yol açtı. Yüzde 34-35 bandındaki ihtiyaç kredisi faizleri şu sıralarda yüzde 86-87'lerde seyrediyor. Peki vatandaşlar ihtiyaç ya da konut kredisi kullanırken nelere dikkat etmeli? 100 bin lira ihtiyaç kredisinin aylık taksit ödemesi ve toplam geri ödeme miktarı ne kadar?

İHTİYACI TAM BELİRLEYİN

Kredi çekmeden önce ilk yapılması gereken ihtiyacın tam belirlenmesi… Ardından da bankaların sunduğu farklı tekliflerin karşılaştırılması. Bankaların faiz oranları ve vade sürelerinde ciddi değişiklikler olabiliyor. 1 | 16

BANKALARIN ŞARTLARI FARKLI OLABİLİR

Ayrıca her banka herkese aynı oranda kredi açmayabilir. Kredi notu yüksek olan bir vatandaş, kredi notu düşük olan bir vatandaşa göre daha düşük maliyetli, yani daha düşük faiz oranlı kredi kullanabilir. 2 | 16

KREDİ TAKSİTİNİ ÖDEYEMEZSENİZ…

Bankalardan cep telefonlarınıza kredi fırsatlarıyla ilgili mesajlar gelebilir. Bu kısa mesajlarda önerilen tutarlar ise ihtiyacınızdan ve ödeyebileceğinizden çok yüksek olabilir. Kredi taksitlerinizi ödeyemediğinizde kredi notunuzun düşeceğini unutmayın. Kredi notunuzun düşmesi halinde ise ihtiyaç durumunda bir daha kredi çekmeniz güç hale gelecektir. 3 | 16