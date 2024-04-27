Kredi faizlerinde son durum... Taşıt kredisi faizleri yükseldi: Konut ve ihtiyaçta frene basıldı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre, tüm kredi faizleri ile TL mevduat faizindeki rekor yükselişin hız kesti. Taşıt kredisi faizleri ise son 22 yılın zirvesine ulaştı. Taşıt kredisi faizleri 11.7 puan birden yükselmiş oldu. Peki tüm kredi faizlerinde haftalık bazda gerileme yaşanırken neden yalnızca taşıt kredisi faizleri arttı? İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 5 Nisan haftasında yüzde 67.48’e ulaşan 1-3 aylık TL mevduat faizi 12 Nisan haftasında yüzde 65.85’e geriledi. Aynı dönemde yüzde 67.42 olan ticari kredi faizleri yüzde 65.89’a; konut kredisi faizleri yüzde 45.14’ten yüzde 44.10’a gerilerken; ihtiyaç kredisi faizleri de yüzde 83.08’den yüzde 83.06’ya sınırlı da olsa gerileme kaydetti. 1 | 6

Hürriyet'in haberine göre, bu dönem aralığında taşıt kredisi faizleri ise yüzde 45.29’dan yüzde 57.03’e fırladı ve bir haftada 11.7 puan birden yükselmiş oldu. Böylece taşıt kredisi faizleri Şubat 2002’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Taşıt kredisi faizleri Şubat 2002’de yüzde 58.50’yi, Ocak 2002’de ise yüzde 60.75’i görmüştü. 2 | 6

Peki, tüm kredi faizlerinde haftalık bazda gerileme yaşanırken neden yalnızca taşıt kredisi faizleri arttı? 3 | 6