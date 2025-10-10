Kredi kartı yapılandırmasında sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmeyen kartlar da dahil ediliyor. İhtiyaç kredisi yapılandırmasında da gecikme süresi artık '30 günü aşan' değil, 'her türlü gecikmiş ödeme' olarak güncellendi.