Kredi kartı ve kredi borcu olanlar dikkat! Yapılandırma için bugün son gün

BDDK’nın temmuz ayında başlattığı kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını 48 aya kadar yapılandırma uygulaması bugün itibarıyla sona eriyor. Düzenlemeden borcunu ödemekte zorlanan bireysel müşteriler faydalanabiliyor. Yapılandırılan borçlara ise en fazla yüzde 3,11 faiz oranı uygulanıyor. Peki borç yapılandırması nasıl yapılıyor ve kimleri kapsıyor? İşte detaylar...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tarafından açıklanan kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını yapılandırma fırsatı bugün sona eriyor.

BDDK, yapılandırma düzenlemesini temmuz ayında hayata geçirdi. Uygulamanın 3 ay süreyle yani 10 Ekim 2025'e kadar geçerli olacağı duyuruldu.

Alınan kararla bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına 48 aya kadar yapılandırma imkanı sunuluyor. Yapılandırma kapsamında be­lirlenen aylık taksit tutarları, il­gili ayın asgari ödeme tu­tarına ekle­necek.

Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50’si ödenme­den, kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırıla­mayacak.

Yeniden yapılandır­ma tutarının kredi kartı limitini aşması du­rumun­da, aşan kısım limit aşımı olarak değerlendirilmeyecek.

Alınan kararda kredi kartı yapılandırma işlemlerine uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirlendiği aktarıldı.

Yapılandırmadan kimler faydalanabiliyor?

Yapılandırmadan dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartı müşterileri, anapara ve/veya faiz ödemeleri geciken ihtiyaç kredisi müşterileri, daha önce yeniden yapılandırılmış bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi müşterileri yararlanabiliyor.

Kredi kartı yapılandırmasında sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmeyen kartlar da dahil ediliyor. İhtiyaç kredisi yapılandırmasında da gecikme süresi artık '30 günü aşan' değil, 'her türlü gecikmiş ödeme' olarak güncellendi.

Hem kredi kartları hem ihtiyaç kredileri açısından; yapılandırma kapsamı, daha önce karar tarihindeki borç bakiyesiyken; artık yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi esas alınıyor ve gecikmesi olmasa bile karar tarihinden önce yeniden yapılandırılan krediler tekrar yapılandırılabiliyor.

