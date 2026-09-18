Kredi kartınızdan 1 TL çekildiyse dikkat!
Kredi kartı veya banka kartında görülen 1 TL gibi küçük ve tanımadığınız bir harcama önemsiz görünse de “kart testi” adı verilen dolandırıcılık yönteminin işareti olabilir. Dolandırıcılar, ele geçirdikleri kart bilgilerinin geçerli ve kullanıma açık olup olmadığını küçük tutarlı işlemlerle kontrol edebiliyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kart hareketlerini kontrol ederken birkaç liralık, hatta kuruşluk tanımadığınız bir ödeme gördüğünüzde tutarın küçüklüğü nedeniyle işlemi gözden kaçırmak mümkün. Ancak ödeme sistemlerinde bu tür işlemlerin özel bir anlamı olabiliyor.
“Card testing” yani kart testi yönteminde dolandırıcılar, çalınmış veya başka yollarla elde edilmiş kart bilgilerinin çalışıp çalışmadığını anlamak için düşük tutarlı işlemler gerçekleştiriyor. Kartın aktif olduğunun doğrulanması halinde bilgiler daha büyük harcamalarda kullanılabiliyor.
Kart testi, ele geçirilen ödeme kartı bilgilerinin geçerli olup olmadığını kontrol etmek amacıyla yapılan küçük tutarlı deneme işlemlerini ifade ediyor.
Mastercard, bu yöntemde otomatik sistemlerin de kullanılabildiğini ve çok sayıda kart üzerinde küçük e-ticaret alışverişleri veya çevrim içi ödemeler gerçekleştirilebildiğini belirtiyor. Visa da dolandırıcıların otomatik botlarla çok sayıda düşük tutarlı işlem yaparak çalınmış veya tahmin edilmiş kart bilgilerinin geçerliliğini sınayabildiğini aktarıyor.
Mastercard'ın 2025'te yayımladığı bir değerlendirmede, kart testinde kullanılan küçük alışverişlerin tutarının 1 TL'ye kadar düşebildiği belirtiliyor. Neden önce küçük tutar çekiliyor? Amaç ilk aşamada yüksek miktarda para harcamaktan çok, kart bilgilerinin işe yarayıp yaramadığını anlamak.
İşlem başarılı olduğunda kartın aktif olduğu doğrulanmış oluyor. Mastercard'a göre küçük tutarlı işlemlerin ardından kart bilgileri daha büyük dolandırıcılık işlemlerinde kullanılabiliyor. Visa ise doğrulanan kart numaralarının daha büyük alışverişlerde kullanılabileceğini veya yasa dışı pazarlarda satılabileceğini belirtiyor.
Bu nedenle birkaç kuruşluk veya birkaç liralık tanımadığınız bir işlem, tek başına kaybedilen para açısından küçük olsa bile kart güvenliği açısından önemli bir uyarı niteliği taşıyabilir.
Her 1 TL'lik işlem dolandırıcılık mı? Hayır. Küçük tutarlı her kart işlemi otomatik olarak dolandırıcılık anlamına gelmiyor.
Örneğin daha önce başlatılmış bir abonelik, ücretsiz deneme sonrasında başlayan ücretlendirme veya hesap hareketlerinde farklı isimle görünen bir işletme de tanınmayan işlemin nedeni olabilir. Bu nedenle önce işlemin gerçekten size ait olup olmadığının kontrol edilmesi gerekiyor. FTC, kart ekstrelerinin düzenli incelenmesini ve sipariş edilmeyen ya da yetkilendirilmeyen ödemelerin takip edilmesini öneriyor.
Tanımadığınız küçük bir işlem görürseniz ne yapmalısınız?
İşlemin size veya kartı kullanmaya yetkili başka bir kişiye ait olmadığından eminseniz, tutarın küçük olmasını önemsememek doğru değil.
FTC, tanınmayan bir ödeme görüldüğünde banka veya kartı veren kuruluşla derhal iletişime geçilmesini öneriyor. Capital One da küçük hesap hareketlerinin bazen fark edilmemek amacıyla gerçekleştirilebildiğini ve potansiyel dolandırıcılık göstergelerinden biri olduğunu belirtiyor.
Kart hareketlerinin ve bildirimlerin düzenli takip edilmesi de küçük işlemlerin erken fark edilmesini sağlayabilir.
Kart testi yalnızca tek bir küçük harcamadan ibaret olmayabilir. Mastercard'ın Ağustos 2026'da yayımladığı değerlendirmeye göre bu işlemler, daha geniş çaplı dolandırıcılık faaliyetlerinin erken göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.
Mastercard, tehdit istihbaratı çalışmalarında 192 kart ihraç eden ülkede 5 milyondan fazla kart testi işlemi tespit edildiğini açıkladı.
Bu nedenle kart ekstrenizde size ait olmayan 1 TL'lik veya başka bir küçük tutarlı işlem gördüğünüzde, “nasıl olsa küçük bir para” diyerek geçmek yerine işlemin kaynağını kontrol etmek ve yetkisiz işlemse kartı veren kuruluşla hızlı biçimde iletişime geçmek önem taşıyor.