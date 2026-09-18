Örneğin daha önce başlatılmış bir abonelik, ücretsiz deneme sonrasında başlayan ücretlendirme veya hesap hareketlerinde farklı isimle görünen bir işletme de tanınmayan işlemin nedeni olabilir. Bu nedenle önce işlemin gerçekten size ait olup olmadığının kontrol edilmesi gerekiyor. FTC, kart ekstrelerinin düzenli incelenmesini ve sipariş edilmeyen ya da yetkilendirilmeyen ödemelerin takip edilmesini öneriyor.