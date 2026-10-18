Kripto cüzdanlarına gizli donanım yerleştirdiler: 90 milyon doları aşan kayıp iddiası
Kripto para cüzdanı üreticisi Ledger, bazı cihazlarına gizli donanım yerleştirilmesiyle bağlantılı saldırıyı araştırıyor. Çalınan varlıkların değerinin 90 milyon doları aştığı tahmin edilirken, Malezya'da yoğunlaşan incelemede başka ülkelerdeki cihazlara ilişkin bulgulara da ulaşıldı. Hassas bilgileri saldırganlara aktarabildiği belirtilen bileşenlerin kaç cihaza yerleştirildiği henüz bilinmiyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kripto para donanım cüzdanı üreticisi Ledger, bazı cihazlarına gizlice yerleştirilen izleme bileşenleriyle bağlantılı bir saldırıyı incelemeye aldı. Blokzincir araştırmacıları, çalınan dijital varlıkların değerinin 90 milyon doları aştığını tahmin ediyor.
Paris merkezli şirket, organize bir suç grubunun cüzdanlara gizli donanım yerleştirdiğini açıkladı. İncelemede Malezyalı kripto para ürünleri satıcısı CryptoBilis öne çıkarken, farklı satış noktalarından alınan cihazlara ilişkin bildirimler de araştırılıyor.
Müşteriler kayıpları 9 Ekim'de bildirmeye başladı
CryptoBilis müşterilerinin 9 Ekim'den itibaren varlıklarının kaybolduğunu bildirmesi üzerine incelemeler bu satıcı üzerinde yoğunlaştı. Şirket, Kuala Lumpur'daki fiziksel mağazalarının faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Ledger, yerel kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaptığını duyururken CryptoBilis konuyla ilgili açıklama yapmadı.
Ekrana gönderilen bilgileri ele geçirmiş olabilirler
Bağımsız güvenlik araştırmacıları, cihazlara eklenen bileşenlerin cüzdan ekranına gönderilen hassas bilgileri yakalayarak mobil şebeke üzerinden saldırganlara iletebildiğini değerlendiriyor.
Bu yöntem, cihazın ana güvenlik çipine doğrudan müdahale edilmeden kullanıcıların kripto varlıklarına erişilmesine imkân tanıyabilir.
Singapur'da alınan cihazda SIM kart bulunduğu bildirildi
İnceleme sırasında Malezya dışındaki cihazlara ilişkin bulgular da ortaya çıktı. Singapur'daki Changi Havalimanı'ndan satın alınan bir Ledger Flex'in incelenmesi sonucunda, değiştirilmiş ekran bağlantısı, hücresel iletişim çipi ve SIM kart tespit edildiği bildirildi.
Başka satış noktalarından da benzer bildirimler gelmesi, saldırının CryptoBilis ile sınırlı olmayabileceğini gösteriyor. Müdahale edilmiş cihazların satış ağına nasıl girdiği ve başka kullanıcıların risk altında olup olmadığı henüz netleşmedi. Ledger, saldırının boyutunu belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürürken etkilenmiş olabilecek cihazların sayısını açıklamadı.
Cihazların satışa ulaşma süreci mercek altında
Olay, donanım cüzdanlarının üretimden kullanıcıya ulaşmasına kadar geçen süreçte güvenliğin nasıl sağlandığı sorusunu gündeme taşıdı. Özellikle aracı dağıtıcılar veya yenilenmiş ürün satış kanalları üzerinden alınan cihazlar açısından tedarik zincirinin güvenliği öne çıkıyor.
Donanım cüzdanı sektöründe daha önce de farklı güvenlik sorunları yaşanmıştı. Yılın başlarında Coinkite üretimi cihazlardaki bir yazılım açığının yaklaşık 130 milyon dolarlık Bitcoin kaybına neden olduğu bildirilmişti. Trezor'un hizmet aldığı bir kargo şirketindeki veri ihlalinde ise yaklaşık 67 bin müşteriye ait kişisel bilgiler açığa çıkmıştı.