Kripto cüzdanlarına gizli donanım yerleştirdiler: 90 milyon doları aşan kayıp iddiası

Donanım cüzdanı sektöründe daha önce de farklı güvenlik sorunları yaşanmıştı. Yılın başlarında Coinkite üretimi cihazlardaki bir yazılım açığının yaklaşık 130 milyon dolarlık Bitcoin kaybına neden olduğu bildirilmişti. Trezor'un hizmet aldığı bir kargo şirketindeki veri ihlalinde ise yaklaşık 67 bin müşteriye ait kişisel bilgiler açığa çıkmıştı.