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Kripto cüzdanlarına gizli donanım yerleştirdiler: 90 milyon doları aşan kayıp iddiası

Kripto para cüzdanı üreticisi Ledger, bazı cihazlarına gizli donanım yerleştirilmesiyle bağlantılı saldırıyı araştırıyor. Çalınan varlıkların değerinin 90 milyon doları aştığı tahmin edilirken, Malezya'da yoğunlaşan incelemede başka ülkelerdeki cihazlara ilişkin bulgulara da ulaşıldı. Hassas bilgileri saldırganlara aktarabildiği belirtilen bileşenlerin kaç cihaza yerleştirildiği henüz bilinmiyor.

Damla Kaya
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Kripto cüzdanlarına gizli donanım yerleştirdiler: 90 milyon doları aşan kayıp iddiası - Resim: 1

Kripto para donanım cüzdanı üreticisi Ledger, bazı cihazlarına gizlice yerleştirilen izleme bileşenleriyle bağlantılı bir saldırıyı incelemeye aldı. Blokzincir araştırmacıları, çalınan dijital varlıkların değerinin 90 milyon doları aştığını tahmin ediyor.

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Kripto cüzdanlarına gizli donanım yerleştirdiler: 90 milyon doları aşan kayıp iddiası - Resim: 2

Paris merkezli şirket, organize bir suç grubunun cüzdanlara gizli donanım yerleştirdiğini açıkladı. İncelemede Malezyalı kripto para ürünleri satıcısı CryptoBilis öne çıkarken, farklı satış noktalarından alınan cihazlara ilişkin bildirimler de araştırılıyor.

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Kripto cüzdanlarına gizli donanım yerleştirdiler: 90 milyon doları aşan kayıp iddiası - Resim: 3

Müşteriler kayıpları 9 Ekim'de bildirmeye başladı

CryptoBilis müşterilerinin 9 Ekim'den itibaren varlıklarının kaybolduğunu bildirmesi üzerine incelemeler bu satıcı üzerinde yoğunlaştı. Şirket, Kuala Lumpur'daki fiziksel mağazalarının faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Ledger, yerel kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaptığını duyururken CryptoBilis konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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Kripto cüzdanlarına gizli donanım yerleştirdiler: 90 milyon doları aşan kayıp iddiası - Resim: 4

Ekrana gönderilen bilgileri ele geçirmiş olabilirler

Bağımsız güvenlik araştırmacıları, cihazlara eklenen bileşenlerin cüzdan ekranına gönderilen hassas bilgileri yakalayarak mobil şebeke üzerinden saldırganlara iletebildiğini değerlendiriyor.

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Kripto cüzdanlarına gizli donanım yerleştirdiler: 90 milyon doları aşan kayıp iddiası - Resim: 5

Bu yöntem, cihazın ana güvenlik çipine doğrudan müdahale edilmeden kullanıcıların kripto varlıklarına erişilmesine imkân tanıyabilir.

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Kripto cüzdanlarına gizli donanım yerleştirdiler: 90 milyon doları aşan kayıp iddiası - Resim: 6

Singapur'da alınan cihazda SIM kart bulunduğu bildirildi

İnceleme sırasında Malezya dışındaki cihazlara ilişkin bulgular da ortaya çıktı. Singapur'daki Changi Havalimanı'ndan satın alınan bir Ledger Flex'in incelenmesi sonucunda, değiştirilmiş ekran bağlantısı, hücresel iletişim çipi ve SIM kart tespit edildiği bildirildi.

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Kripto cüzdanlarına gizli donanım yerleştirdiler: 90 milyon doları aşan kayıp iddiası - Resim: 7

Başka satış noktalarından da benzer bildirimler gelmesi, saldırının CryptoBilis ile sınırlı olmayabileceğini gösteriyor. Müdahale edilmiş cihazların satış ağına nasıl girdiği ve başka kullanıcıların risk altında olup olmadığı henüz netleşmedi. Ledger, saldırının boyutunu belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürürken etkilenmiş olabilecek cihazların sayısını açıklamadı.

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Kripto cüzdanlarına gizli donanım yerleştirdiler: 90 milyon doları aşan kayıp iddiası - Resim: 8

Cihazların satışa ulaşma süreci mercek altında

Olay, donanım cüzdanlarının üretimden kullanıcıya ulaşmasına kadar geçen süreçte güvenliğin nasıl sağlandığı sorusunu gündeme taşıdı. Özellikle aracı dağıtıcılar veya yenilenmiş ürün satış kanalları üzerinden alınan cihazlar açısından tedarik zincirinin güvenliği öne çıkıyor.

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Kripto cüzdanlarına gizli donanım yerleştirdiler: 90 milyon doları aşan kayıp iddiası - Resim: 9

Donanım cüzdanı sektöründe daha önce de farklı güvenlik sorunları yaşanmıştı. Yılın başlarında Coinkite üretimi cihazlardaki bir yazılım açığının yaklaşık 130 milyon dolarlık Bitcoin kaybına neden olduğu bildirilmişti. Trezor'un hizmet aldığı bir kargo şirketindeki veri ihlalinde ise yaklaşık 67 bin müşteriye ait kişisel bilgiler açığa çıkmıştı.

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Kaynak: HABER MERKEZİ