Kripto piyasasında alarm zilleri! Altcoinler de etkilendi
Bitcoin, son ayların en önemli teknik kırılımını gerçekleştirerek yeni bir düşüş sinyali verdi. Analistler, stablecoin hakimiyetindeki yükselişin kripto paralarda satış baskısını artırabileceğini belirtirken, Ethereum ve altcoinlerdeki zayıflamanın da dikkat çekici boyutlara ulaştığını vurguluyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kripto para piyasalarında satış baskısı yeniden hız kazandı. Bitcoin'in kritik destek seviyelerini kaybetmesi ve stablecoin dominansının yükselişe geçmesi, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmaya başladığına işaret ediyor. Teknik göstergeler, özellikle altcoin piyasasında yeni bir zayıflama dalgasının kapıda olabileceğini gösteriyor.
Bitcoin, 31 Ocak'ta başlayan son büyük satış dalgasından bu yana ilk kez yeni bir "TBO Breakdown" sinyali üretti. Son düşüş hareketi, kısa vadede takip edilen destek seviyelerinin büyük bölümünü ortadan kaldırırken, geriye önemli destek olarak yalnızca 60 bin dolar seviyesi kaldı.
Dört saatlik grafiklerde görülen yüksek işlem hacmi dikkat çekti. Perşembe günkü sert satış sırasında yalnızca dört saat içinde 1 milyar doların üzerinde işlem gerçekleşti. Ancak analistler, hacmin henüz ocak ve şubat aylarındaki panik satış seviyelerine ulaşmadığını belirtiyor.
Bitcoin günlük grafikte düşüş teyidini verirken RSI göstergesi de yeni dip seviyeler gördü. İşlem hacmindeki artışla birlikte teknik görünüm uyarı aşamasından teyit aşamasına geçmiş oldu. Buna rağmen piyasada nihai teslimiyet satışlarının henüz tamamlanmadığı değerlendiriliyor.
Analist Aaron Dishner'a göre son günlerde neredeyse her gün tetiklenen stop-loss avı sinyalleri, piyasada zorunlu satışların ve likidite temizleme hareketlerinin sürdüğünü gösteriyor. Bu durum volatilitenin yüksek kalabileceğine işaret ediyor.
Ethereum tarafında tablo daha da olumsuz. ETH üst üste ikinci kez düşüş sinyali üretirken, şubat ayında görülen kritik dip seviyesinin de altına indi. Analistler, aşağı yönlü hareketin sürmesi halinde 1.385 dolar ve ardından 1.073 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirtiyor.
Kripto piyasasının önemli göstergelerinden biri olan stablecoin dominansı da yükseliş sinyali verdi. Bu durum yatırımcıların riskli kripto varlıklardan çıkarak daha güvenli liman olarak görülen stablecoinlere yöneldiğini ortaya koyuyor.
Stablecoin hakimiyetinin önceki zirveleri aşması halinde yükselişin daha da hızlanabileceği belirtiliyor. Tarihsel olarak bu tür hareketler, Bitcoin ve altcoin fiyatlarında ek düşüşlerle ilişkilendiriliyor.
Genel altcoin piyasasını temsil eden göstergelerde sert satışlar yaşanıyor. Birçok endeks önemli destek bölgelerinin altına sarkarken, teknik görünümün giderek bozulduğu görülüyor.
Analistler, Bitcoin dominansı ile stablecoin dominansının aynı anda yükselmesinin altcoinler açısından son derece olumsuz bir senaryo oluşturduğunu belirtiyor. Böyle bir durumda altcoin piyasasında çok daha sert kayıplar görülebileceği ifade ediliyor.
Kripto paralardaki zayıflığa karşın geleneksel finans piyasalarında aynı ölçüde bir bozulma görülmüyor. Dolar endeksi güçlü görünümünü korurken, ABD ve Asya borsaları da genel olarak pozitif yapısını sürdürüyor.
Buna rağmen bazı önemli piyasa göstergelerinde negatif uyumsuzluklar oluşmaya başladı. Bakır fiyatları ve bazı büyük hisse senedi endekslerinde teknik uyarı sinyallerinin ortaya çıkması yatırımcıların dikkatini çekiyor.
XRP, Solana, Dogecoin, Chainlink, Avalanche, Polkadot, Shiba Inu ve birçok büyük altcoin kritik destek seviyelerini test ediyor.
Cardano'nun 2020'den bu yana görülmeyen seviyelere gerilemesi ise piyasadaki genel zayıflığın en dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.