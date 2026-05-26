Kripto piyasasında kırmızı alarm! Bitcoin sert düştü
Bitcoin piyasası yeni haftaya sert dalgalanmayla başladı. ABD'nin İran'daki hedeflere yönelik yeni operasyonları sonrası artan savaş endişeleri, yatırımcıları yeniden güvenli limanlara yöneltti. 78 bin dolara yaklaşmasının ardından hızla geri çekilen Bitcoin, 77 bin doların altına sarkarken kripto piyasasında milyarlarca dolarlık risk iştahı buharlaştı. ETF girişlerindeki yavaşlama, yükselen petrol fiyatları ve Fed belirsizliği de satış baskısını derinleştirdi. Piyasalar şimdi hem Orta Doğu'daki gelişmeleri hem de kritik ABD enflasyon verilerini bekliyor.
Bitcoin, ABD'nin İran'daki hedeflere yönelik yeni saldırılarının ardından artan jeopolitik gerilimin etkisiyle salı günü 77 bin dolar seviyesinin altına indi.
Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, TSİ 11.05 itibarıyla yüzde 0,9 düşüşle 76 bin 729,9 dolardan işlem gördü.
Bitcoin, önceki işlem gününde 78 bin dolar seviyesine yaklaşmıştı.
Altcoinlerde de satış baskısı görüldü
Kripto para piyasasında altcoinlerde de düşüş eğilimi sürdü.
Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum yüzde 0,3 değer kaybederek 2 bin 101,75 dolara geriledi.
XRP yüzde 0,7 düşüşle 1,35 dolardan işlem görürken, Solana yüzde 1,4 geriledi. Cardano yüzde 0,7 kayıp yaşarken, Polygon yüzde 1,4 yükseldi.
Meme coin kategorisindeki Dogecoin ise yüzde 1,3 değer kaybetti.
İran gerilimi piyasaları etkiledi
Haberlere göre ABD ordusu, pazartesi günü İran'ın güneyindeki füze fırlatma alanları ile mayın döşeme hazırlığında olduğu belirtilen botlara yönelik yeni operasyonlar gerçekleştirdi.
ABD yönetimi saldırıların "savunma amaçlı" olduğunu belirtirken, bunun İran ile devam eden ateşkes sürecinin sona erdiği anlamına gelmediğini ifade etti.
Söz konusu gelişme, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile görüşmelerin "iyi ilerlediğini" söylemesinin hemen ardından yaşandı.
Artan jeopolitik belirsizlik nedeniyle yatırımcıların dolar ve altın gibi güvenli liman varlıklara yöneldiği, bunun da hisse senetleri ve kripto para piyasaları üzerinde baskı oluşturduğu değerlendiriliyor.
Asya piyasalarında petrol fiyatlarının yaklaşık yüzde 2 yükselmesi de enflasyon endişelerini yeniden gündeme taşıdı.
ETF girişlerinde yavaşlama sinyali
Analistler, Bitcoin'deki son geri çekilmenin dijital varlık piyasalarında dalgalı geçen bir dönemin ardından geldiğine dikkat çekti.
Yatırımcıların, ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya yönelik iyimserlik ile çatışmanın büyüyebileceğine ilişkin endişeler arasında gidip geldiği belirtiliyor.
Bu yıl Bitcoin'i destekleyen temel unsurlardan biri olan spot ETF talebinde de yavaşlama işaretleri görüldü. ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'lerinde, önceki dönemdeki güçlü kurumsal alımların ardından net çıkışlar yaşandığı bildirildi.
Gözler ABD enflasyon verilerinde
Uzmanlar, yüksek tahvil faizleri ve kalıcı enflasyon baskılarının kripto para piyasaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtti.
Yatırımcıların, ABD Merkez Bankası'nın kısa vadede faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerini azaltmasının da kripto varlıklara yönelik risk iştahını zayıflattığı ifade edildi.
Piyasaların odağında şimdi, perşembe günü açıklanacak ve Fed'in yakından takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olarak kabul edilen kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi bulunuyor.