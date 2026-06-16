Kriptoda ateşkes rallisi! Bitcoin iki haftanın zirvesinde
Orta Doğu’da açıklanan ateşkes, kripto para piyasasında güçlü bir toparlanmayı beraberinde getirdi. Bitcoin 66 bin 837 dolara yükselerek son iki haftanın en yüksek seviyesini görürken, Ethereum yüzde 7,24, XRP ise yüzde 9,37 değer kazandı. Hürmüz Boğazı’na ilişkin belirsizliğin azalması ve petrol fiyatlarındaki düşüş risk iştahını desteklerken, piyasada yükselişin kalıcı olup olmayacağı yakından izleniyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kripto para piyasası, Orta Doğu'da pazar günü açıklanan ateşkesin ardından haftaya yükseliş eğiliminde başladı. Bitcoin, 66 bin 837 dolara çıkarak son iki haftanın en yüksek seviyesini gördü.
Bitcoin şu sıralarda ise 65 bin 996 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
Altcoinlerde daha güçlü toparlanma
Piyasadaki yükseliş yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Ethereum yüzde 7,24 değer kazanırken, XRP'deki artış yüzde 9,37'ye ulaştı.
Bitcoin son haftalara göre daha güçlü bir yukarı yönlü hareket sergilese de bazı altcoinlerin daha hızlı toparlandığı görüldü. Kripto piyasasının genelinde, birkaç haftadır devam eden düşüşlerin ardından hızlı bir toparlanma eğilimi öne çıktı.
Ateşkes belirsizliği azalttı
Son aylarda ABD ile İran'dan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve barış anlaşmasına ilişkin zaman zaman çelişkili açıklamalar gelmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, birçok kez anlaşmanın yakın olduğunu dile getirirken, İran yönetimi buna karşılık anlaşmaya yaklaşıldığı yönündeki iddiaları reddetmişti. Bu durum, hem hisse senedi hem de kripto para piyasalarında belirsizliği artırmıştı.
Tarafların ateşkesin yürürlükte olduğu ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı konusunda mutabık kalması, yatırımcıların risk algısını hafifletti.
Piyasalarda risk iştahı arttı
Ateşkesin ardından piyasalarda yatırımcıların daha rahat hareket edebileceği bir ortam oluştu. Ekonomik durgunluk endişelerinin bir miktar azalması, kripto varlıklara yönelik risk iştahını destekledi.
Barış anlaşmasının etkisiyle Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi'nin olumlu yönde hareket edebileceği değerlendiriliyor. Mevcut yükselişin güç kazanması halinde Bitcoin'in ocak ayında bulunduğu yaklaşık 96 bin dolar seviyelerine doğru yeniden ivme kazanabileceği belirtiliyor.
Petrol düşerken borsalar yükseldi
Aynı süreçte küresel piyasalarda da pozitif bir görünüm öne çıktı. Hisse senedi endekslerinde yüzde 1 ile 2 arasında yükseliş görülürken, petrol fiyatları yüzde 3 ile 5 arasında geriledi.
Bu tablo, Bitcoin'in son dönemdeki kayıplarını telafi etmesi ve hafta içinde 75 bin dolar seviyesine doğru hareket etmesi için destekleyici bir ortam olarak yorumlanıyor.
Yükseliş kalıcı mı olacak?
Piyasalarda toparlanma dikkat çekse de yatırımcıların odağında yükselişin kalıcı olup olmayacağı sorusu bulunuyor.
Bitcoin, geçen yıl kasım ayında gördüğü 126 bin dolarlık rekor seviyeden bu yana önemli ölçüde değer kaybetti. Bu nedenle ateşkesin yeni bir yükseliş dalgası için güçlü bir itici güç olup olmayacağı yakından izleniyor.
Aylar süren kayıpların ardından piyasa duyarlılığının zayıfladığına dikkat çekilirken, yatırımcıların kısa süreli yükseliş sonrası yeni bir geri çekilme ihtimaline karşı temkinli duruşunu koruduğu belirtiliyor.