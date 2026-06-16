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Kriptoda ateşkes rallisi! Bitcoin iki haftanın zirvesinde

Orta Doğu’da açıklanan ateşkes, kripto para piyasasında güçlü bir toparlanmayı beraberinde getirdi. Bitcoin 66 bin 837 dolara yükselerek son iki haftanın en yüksek seviyesini görürken, Ethereum yüzde 7,24, XRP ise yüzde 9,37 değer kazandı. Hürmüz Boğazı’na ilişkin belirsizliğin azalması ve petrol fiyatlarındaki düşüş risk iştahını desteklerken, piyasada yükselişin kalıcı olup olmayacağı yakından izleniyor.

Damla Kaya
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Kriptoda ateşkes rallisi! Bitcoin iki haftanın zirvesinde - Resim: 1

Kripto para piyasası, Orta Doğu'da pazar günü açıklanan ateşkesin ardından haftaya yükseliş eğiliminde başladı. Bitcoin, 66 bin 837 dolara çıkarak son iki haftanın en yüksek seviyesini gördü.

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Kriptoda ateşkes rallisi! Bitcoin iki haftanın zirvesinde - Resim: 2

Bitcoin şu sıralarda ise 65 bin 996 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

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Kriptoda ateşkes rallisi! Bitcoin iki haftanın zirvesinde - Resim: 3

Altcoinlerde daha güçlü toparlanma

Piyasadaki yükseliş yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Ethereum yüzde 7,24 değer kazanırken, XRP'deki artış yüzde 9,37'ye ulaştı.

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Kriptoda ateşkes rallisi! Bitcoin iki haftanın zirvesinde - Resim: 4

Bitcoin son haftalara göre daha güçlü bir yukarı yönlü hareket sergilese de bazı altcoinlerin daha hızlı toparlandığı görüldü. Kripto piyasasının genelinde, birkaç haftadır devam eden düşüşlerin ardından hızlı bir toparlanma eğilimi öne çıktı.

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Kriptoda ateşkes rallisi! Bitcoin iki haftanın zirvesinde - Resim: 5

Ateşkes belirsizliği azalttı

Son aylarda ABD ile İran'dan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve barış anlaşmasına ilişkin zaman zaman çelişkili açıklamalar gelmişti.

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Kriptoda ateşkes rallisi! Bitcoin iki haftanın zirvesinde - Resim: 6

ABD Başkanı Donald Trump, birçok kez anlaşmanın yakın olduğunu dile getirirken, İran yönetimi buna karşılık anlaşmaya yaklaşıldığı yönündeki iddiaları reddetmişti. Bu durum, hem hisse senedi hem de kripto para piyasalarında belirsizliği artırmıştı.

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Kriptoda ateşkes rallisi! Bitcoin iki haftanın zirvesinde - Resim: 7

Tarafların ateşkesin yürürlükte olduğu ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı konusunda mutabık kalması, yatırımcıların risk algısını hafifletti.

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Kriptoda ateşkes rallisi! Bitcoin iki haftanın zirvesinde - Resim: 8

Piyasalarda risk iştahı arttı

Ateşkesin ardından piyasalarda yatırımcıların daha rahat hareket edebileceği bir ortam oluştu. Ekonomik durgunluk endişelerinin bir miktar azalması, kripto varlıklara yönelik risk iştahını destekledi.

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Kriptoda ateşkes rallisi! Bitcoin iki haftanın zirvesinde - Resim: 9

Barış anlaşmasının etkisiyle Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi'nin olumlu yönde hareket edebileceği değerlendiriliyor. Mevcut yükselişin güç kazanması halinde Bitcoin'in ocak ayında bulunduğu yaklaşık 96 bin dolar seviyelerine doğru yeniden ivme kazanabileceği belirtiliyor.

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Kriptoda ateşkes rallisi! Bitcoin iki haftanın zirvesinde - Resim: 10

Petrol düşerken borsalar yükseldi

Aynı süreçte küresel piyasalarda da pozitif bir görünüm öne çıktı. Hisse senedi endekslerinde yüzde 1 ile 2 arasında yükseliş görülürken, petrol fiyatları yüzde 3 ile 5 arasında geriledi.

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Kriptoda ateşkes rallisi! Bitcoin iki haftanın zirvesinde - Resim: 11

Bu tablo, Bitcoin'in son dönemdeki kayıplarını telafi etmesi ve hafta içinde 75 bin dolar seviyesine doğru hareket etmesi için destekleyici bir ortam olarak yorumlanıyor.

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Kriptoda ateşkes rallisi! Bitcoin iki haftanın zirvesinde - Resim: 12

Yükseliş kalıcı mı olacak?

Piyasalarda toparlanma dikkat çekse de yatırımcıların odağında yükselişin kalıcı olup olmayacağı sorusu bulunuyor.

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Kriptoda ateşkes rallisi! Bitcoin iki haftanın zirvesinde - Resim: 13

Bitcoin, geçen yıl kasım ayında gördüğü 126 bin dolarlık rekor seviyeden bu yana önemli ölçüde değer kaybetti. Bu nedenle ateşkesin yeni bir yükseliş dalgası için güçlü bir itici güç olup olmayacağı yakından izleniyor.

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Kriptoda ateşkes rallisi! Bitcoin iki haftanın zirvesinde - Resim: 14

Aylar süren kayıpların ardından piyasa duyarlılığının zayıfladığına dikkat çekilirken, yatırımcıların kısa süreli yükseliş sonrası yeni bir geri çekilme ihtimaline karşı temkinli duruşunu koruduğu belirtiliyor.

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