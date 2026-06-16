Kriptoda ateşkes rallisi! Bitcoin iki haftanın zirvesinde

Bitcoin son haftalara göre daha güçlü bir yukarı yönlü hareket sergilese de bazı altcoinlerin daha hızlı toparlandığı görüldü. Kripto piyasasının genelinde, birkaç haftadır devam eden düşüşlerin ardından hızlı bir toparlanma eğilimi öne çıktı.