Kritik seviyeler belli oldu! Üç büyük kripto parada geri dönüş sinyali mi?
Kripto para piyasasında hafta başındaki kayıpların ardından Bitcoin, Ethereum ve XRP yeniden toparlanma arayışına girdi. Bitcoin 62 bin 300 dolarlık destekten dönerek 63 bin 567 dolara yükselirken Ethereum kritik iki hareketli ortalama arasında sıkıştı. XRP ise 1 dolar eşiğini korudu. Ancak teknik göstergeler satış baskısının sürdüğünü gösteriyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kripto para piyasasında hafta başında yaşanan düzeltmenin ardından gözler Bitcoin, Ethereum ve XRP'nin kritik fiyat seviyelerine çevrildi. Üç varlıkta da toparlanma işaretleri görülse de teknik göstergeler, satış baskısının tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.
Bitcoin cuma günü 63 bin 567 dolar civarında işlem görürken Ethereum 1.890 dolarda yatay seyrini korudu. XRP ise psikolojik açıdan önemli 1 dolar seviyesinden gelen alımlarla 1,013 dolara yükseldi. Kritik desteklerin korunması, kısa vadeli toparlanma ihtimalini güçlendiriyor.
Bitcoin için ilk eşik 64 bin 488 dolar
Bitcoin, önceki gün 62 bin 300 dolar civarında destek bularak yeniden 63 bin doların üzerine çıktı. Ancak fiyatın 50, 100 ve 200 günlük üstel hareketli ortalamaların (EMA) altında kalması, teknik görünümde aşağı yönlü risklerin sürdüğünü gösteriyor. Söz konusu ortalamalar 64 bin 488 ile 72 bin 35 dolar arasında sıralanıyor.
Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) 46 civarında bulunması, alım ivmesinin henüz yeterince güçlenmediğine işaret ediyor. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesinin sıfırın altında seyretmesi de kalıcı bir yükselişin başlamadığını gösteriyor.
Bitcoin'ın yukarı yönlü hareketinde ilk direnç 64 bin 488 dolardaki 50 günlük EMA olacak. Bu seviyenin aşılması hâlinde sırasıyla 65 bin 547, 66 bin 500, 66 bin 604 ve 67 bin 940 dolar seviyeleri izlenecek.
Olası geri çekilmelerde ise 62 bin 586 ve 62 bin 300 dolar destek konumunda bulunuyor. Bitcoin'ın bu bölgenin altına inmesi durumunda, mevcut döngünün en düşük seviyesi olan 57 bin 800 dolara doğru yeni bir düşüş riski oluşabilir.
Ethereum kırılma arıyor
Ethereum, temmuz ortasından bu yana dar bir fiyat aralığında hareket ediyor. Cuma günü 1.890 dolardan işlem gören ETH, 1.865 dolardaki 50 günlük EMA'nın üzerinde kalırken 1.922 dolardaki 100 günlük EMA'yı henüz aşamadı.
RSI'ın 52 seviyesinde bulunması, alıcılar ile satıcılar arasında dengeli bir görünüm olduğunu gösteriyor. MACD'nin negatif bölgede kalması ise yükseliş girişimlerinin satışlarla karşılaşabileceğine işaret ediyor.
Ethereum'ın 1.922 dolar direncini aşması durumunda önce 2 bin dolar, ardından 2 bin 123 dolardaki 200 günlük EMA gündeme gelebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1.865 dolar ilk destek olarak izlenecek. Bu seviyenin kaybedilmesi ve düzeltmenin derinleşmesi hâlinde 1.385 dolar daha güçlü destek bölgesi olarak öne çıkıyor.
XRP'de 1 dolar desteği korunuyor
XRP, önceki gün 1 dolar seviyesinden gelen alımlarla toparlanarak cuma günü 1,013 dolara yükseldi. Ancak fiyatın 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında kalması nedeniyle düşüş eğilimi henüz sona ermedi.
RSI'ın 38 seviyesinde bulunması ve MACD'nin negatif bölgede kalması, XRP üzerindeki satış baskısının devam ettiğini gösteriyor. Aşağı yönlü hareketlerde 1 dolar seviyesi kritik destek olmayı sürdürüyor.
Toparlanmanın güçlenmesi için XRP'nin öncelikle 1,087 dolardaki 50 günlük EMA'yı aşması gerekiyor. Daha sonra 1,169 ve 1,30 dolar dirençleri takip edilecek. Alımların güç kazanması hâlinde 1,362 ve 1,90 dolar seviyeleri daha uzun vadeli toparlanma hedefleri olarak izlenebilir.