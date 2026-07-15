Kritik sinyaller peş peşe geldi: Gümüşte büyük hareket kapıda mı?

Gümüş fiyatları, ABD'de enflasyonun yavaşlaması ve doların değer kaybetmesinden destek bulurken 58 dolar civarında hareket ediyor. Buna karşın petrol fiyatlarındaki yükseliş ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin belirsizlik, fiyatların dar bir bantta kalmasına neden oluyor.