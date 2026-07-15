Kritik sinyaller peş peşe geldi: Gümüşte büyük hareket kapıda mı?
Gümüş fiyatları, ABD'de enflasyonun yavaşlaması ve doların değer kaybetmesiyle yükseliş için destek bulurken piyasalarda yön arayışı sürüyor. Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlik ve petrol fiyatlarındaki artış, değerli metalin hareket alanını sınırlıyor. Öte yandan yıllarca devam etmesi beklenen arz açığı ile fiziki yatırıma yönelik güçlü talep, gümüş için olumlu görünümü koruyor. Teknik göstergeler ise kritik bir kırılmanın ardından fiyatlarda sert hareket yaşanabileceğine işaret ediyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gümüş fiyatları, ABD'de enflasyonun yavaşlaması ve doların değer kaybetmesinden destek bulurken 58 dolar civarında hareket ediyor. Buna karşın petrol fiyatlarındaki yükseliş ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin belirsizlik, fiyatların dar bir bantta kalmasına neden oluyor.
Salı gününü yüzde 2 yükselişle tamamlayan gümüşün (XAG/USD), ardından gelen düzeltmeyle çarşamba günü 58,37 dolar seviyesinde işlem görmesi bekleniyor. ABD'de enflasyonun gerilemesi, Fed'in agresif sıkılaşma politikalarını sürdüreceği beklentisini zayıflatırken değerli metallere yönelik talebi destekledi.
Zayıf dolar gümüşe destek veriyor
ABD'de haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi verileri, yıllık enflasyonun yüzde 3,5'e gerilediğini ortaya koydu. Verinin ardından piyasalarda Fed'in sert para politikası adımlarına devam edeceğine yönelik beklentiler azaldı.
Doların değer kaybetmesi, gümüşü diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha ulaşılabilir hâle getiriyor. Reel faizlerin düşmesi de faiz getirisi bulunmayan değerli metalleri elde tutmanın maliyetini azaltıyor.
Bununla birlikte Orta Doğu'daki kriz ve çatışmaların etkisiyle petrol fiyatlarının yeniden varil başına 80 doların üzerine çıkması, enflasyon risklerinin henüz tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.
Fiyat baskılarının kalıcı olması hâlinde Fed'in sıkı para politikasını daha uzun süre devam ettirmesi gündeme gelebilir. Bu ihtimal, gümüş ve diğer değerli metaller üzerinde baskı oluşturabilir.
Arz açığının altı yıl sürmesi bekleniyor
Gümüş fiyatlarını destekleyen bir diğer unsur ise piyasadaki arz-talep dengesi olarak öne çıkıyor. Silver Institute, gümüş arzındaki açığın art arda altı yıl devam edeceğini öngörüyor. Tahminlere göre piyasadaki talep, mevcut arzı 46,3 milyon ons aşacak.
Geri dönüşüm yoluyla elde edilen gümüş miktarındaki artışın arzı desteklemesi beklenmesine rağmen toplam talebin üretimin üzerinde kalacağı tahmin ediliyor.
Fiziki gümüş yatırımlarının bu yıl yüzde 20 artması beklenirken söz konusu yükselişin mücevher ve sanayi alanındaki talep kaybını kısmen karşılayabileceği değerlendiriliyor.
Güneş enerjisi sektöründeki teknolojik değişim ise talep açısından risk oluşturuyor. Panel üreticilerinin daha düşük maliyetli ve daha az gümüş içeren teknolojilere yönelmesi, sektördeki gümüş kullanımını sınırlayabilir.
Teknik görünümde kritik seviyeler
Gümüş fiyatlarının daha güçlü bir hareket öncesinde konsolidasyon sürecinde bulunduğu belirtiliyor. Fiyatın 59,37 dolardaki 50 günlük ve 64,20 dolardaki 200 günlük üssel hareketli ortalamaların altında kalması, teknik görünümün henüz yükselişi destekleyecek ölçüde güçlenmediğini gösteriyor.
Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) 45 seviyesinde bulunması da piyasada alıcılar ile satıcılar arasında dengeli bir görünüm olduğuna işaret ediyor.
Aşağı yönlü hareketlerde 56,90 dolar ilk destek seviyesi olarak takip ediliyor. Bu bölgenin kırılması durumunda 55,72 dolar ve ardından 54,48 dolar gündeme gelebilir.
Yukarı yönlü hareketlerde ise trend çizgisiyle örtüşen 59,11 dolar ilk direnç konumunda bulunuyor. Bu seviyenin aşılması hâlinde yükselişin hız kazanarak 60,40 dolar, 61,86 dolar ve 63,31 dolara doğru devam edebileceği öngörülüyor.