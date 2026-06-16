Küçük ev, büyük tasarruf: Yüksek konut giderlerine tiny house çözümü

"Daha büyük daha iyidir" anlayışına alternatif

Tiny house hareketi, birçok kişi için yalnızca küçük bir evde yaşamak anlamına gelmiyor. Bu yaşam biçimi aynı zamanda daha az tüketim, daha düşük maliyet ve daha fazla özgürlük arayışının bir yansıması olarak görülüyor.