Küçük ev, büyük tasarruf: Yüksek konut giderlerine tiny house çözümü
Hollanda'daki tiny house köylerinde yaşayanlarla yapılan görüşmeler, küçük evlerin yalnızca ekonomik zorunluluk nedeniyle tercih edilmediğini ortaya koydu. Birçok kişi, daha düşük maliyet, finansal bağımsızlık ve daha özgür bir yaşam için tiny house yaşamını seçiyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Son yıllarda dünya genelinde yaygınlaşan tiny house (küçük ev) hareketi, konut krizinin bir sonucu olarak görülse de Hollanda'daki örnekler farklı bir tablo ortaya koyuyor. Güney Hollanda'da faaliyet gösteren Minitopia Vakfı'nın kurduğu tiny house köylerinde yaşayanlar, bu yaşam biçimini çoğunlukla bilinçli bir tercih olarak benimsiyor.
Atıl durumdaki arazilerin küçük ev topluluklarına dönüştürüldüğü yerleşimlerde genç çiftlerden emeklilere, çocuklu ailelerden yalnız yaşayan bireylere kadar farklı kesimlerden insanlar bulunuyor.
Daha az çalışıp daha fazla tasarruf ediyorlar
Tiny house sakinlerinin önemli bir bölümü, ekonomik avantajların bu kararda etkili olduğunu belirtiyor. Görüşülen ailelerden biri, yüksek konut kredisi ödemeleri olmadığı için daha az çalışabildiklerini ve daha fazla birikim yapabildiklerini söyledi.
Emekli bir kadın ise 60'lı yaşlarında mortgage borcu olmadan yaşamanın kendisine büyük bir özgürlük hissi verdiğini ifade etti.
Otuzlu yaşlarındaki bir çift de kendi tiny house'larını inşa ederek finansal bağımsızlığa ulaşmayı hedeflediklerini anlattı. Çift, projelerini planlarken yapay zeka uygulamalarından da destek aldıklarını belirtti.
Yaşam tarzına uygun bulanlar da var
Tiny house yaşamını tercih edenlerin tamamı ekonomik nedenlerle hareket etmiyor. Bazı sakinler, küçük evlerin sosyal ilişkileri güçlendirdiğini ve daha sade bir yaşam sunduğunu düşünüyor.
Bekâr bir baba, bu yaşam tarzının oğluna daha özgür bir çocukluk sağladığını söylerken, boşanmış bir kadın ise komşularıyla kolaylıkla arkadaşlık kurabildiğini ve topluluk hissinin güçlü olduğunu dile getirdi.
"Daha büyük daha iyidir" anlayışına alternatif
Tiny house hareketi, birçok kişi için yalnızca küçük bir evde yaşamak anlamına gelmiyor. Bu yaşam biçimi aynı zamanda daha az tüketim, daha düşük maliyet ve daha fazla özgürlük arayışının bir yansıması olarak görülüyor.
Hollanda'daki tiny house köylerinde yaşayanların deneyimleri, küçük evlerin yalnızca ekonomik zorluk yaşayanların başvurduğu bir seçenek olmadığını, aksine birçok kişinin bilinçli olarak tercih ettiği alternatif bir yaşam modeli haline geldiğini gösteriyor.