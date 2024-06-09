Kulisler hareketli... 'Yeni Torba Kanun' gündemde: Gelire göre vergi ve fatura geliyor
AK Parti ‘Yeni Torba Kanun’ hazırlıkları başladı. Vergiden enerjiye kadar yeni düzenlemelerin torbaya konulacağı ifade edilirken çok kazanandan çok vergi alınması gündemde. Gelire göre doğalgaz tarife dönemi başlatılması da başlıklar arasında yer alıyor. Kulis bilgisine göre, AK Parti kurmayları, yeni vergi paketinin vatandaşa ek yük getirmeyeceğini söyledi.
Torba Yasa'yla ilgili son dakika haberleriyle araştırılmaya devam ediyor. AK Parti'nin ‘Yeni Torba Kanun’ hazırlıklarına başladığına ilişkin kulis bilgileri paylaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Hedefimiz vergide adaleti sağlamak” diyerek ‘torba’da neler olduğuna dair ilk işaretleri verdi.
Mevzuatın baştan sona ele alındığı ve vergiden enerjiye kadar yeni düzenlemelerin torbaya konulacağı ifade edildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; verginin çerçevesi yeniden çizilecek. Buna göre, çok kazanandan çok vergi alınacak, zenginin vergisi artacak.
Gelire göre doğalgaz faturası
Enerjide de düzenlemeler geldiği belirtildi. Yenilenebilir enerji yatırımları öne çıkarılacak. Yatırımı zamanında yapmayanın ruhsatı iptal edilecek. Maliye ve Aile Bakanlıkları dar gelirliye ucuz doğalgaz için harekete geçti. Gelire göre doğalgaz tarife dönemi başlatılacak. Geliri iyi olan faturanın tamamını öderken, dar gelirli ise faturanın üçte birini verecek.
Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz sonrasında tüketicilere sağlanan 25 metreküp bedelsiz doğalgaz uygulamasının 1 Mayıs’ta sona ermesinin ardından yeni uygulamalar üzerinde çalışmalara başlayan AK Parti, dar gelirli vatandaşın elini rahatlatmak için harekete geçti. Edinilen bilgilere göre; hükûmet önümüzdeki günlerde yerli gaz üretiminin vatandaşın cebine yansıması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni bir çalışma başlatma kararı aldı. Çalışmada dar gelirli vatandaşa ucuz doğalgaz sağlanması ele alınırken, gelire göre doğalgaz fiyatlaması yapılması masaya yatırıldı.