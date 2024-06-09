Kulisler hareketli... 'Yeni Torba Kanun' gündemde: Gelire göre vergi ve fatura geliyor AK Parti ‘Yeni Torba Kanun’ hazırlıkları başladı. Vergiden enerjiye kadar yeni düzenlemelerin torbaya konulacağı ifade edilirken çok kazanandan çok vergi alınması gündemde. Gelire göre doğalgaz tarife dönemi başlatılması da başlıklar arasında yer alıyor. Kulis bilgisine göre, AK Parti kurmayları, yeni vergi paketinin vatandaşa ek yük getirmeyeceğini söyledi.

Torba Yasa'yla ilgili son dakika haberleriyle araştırılmaya devam ediyor. AK Parti'nin ‘Yeni Torba Kanun’ hazırlıklarına başladığına ilişkin kulis bilgileri paylaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Hedefimiz vergide adaleti sağlamak” diyerek ‘torba’da neler olduğuna dair ilk işaretleri verdi. 1 | 6

Mevzuatın baştan sona ele alındığı ve vergiden enerjiye kadar yeni düzenlemelerin torbaya konulacağı ifade edildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; verginin çerçevesi yeniden çizilecek. Buna göre, çok kazanandan çok vergi alınacak, zenginin vergisi artacak. 2 | 6

Gelire göre doğalgaz faturası Enerjide de düzenlemeler geldiği belirtildi. Yenilenebilir enerji yatırımları öne çıkarılacak. Yatırımı zamanında yapmayanın ruhsatı iptal edilecek. Maliye ve Aile Bakanlıkları dar gelirliye ucuz doğalgaz için harekete geçti. Gelire göre doğalgaz tarife dönemi başlatılacak. Geliri iyi olan faturanın tamamını öderken, dar gelirli ise faturanın üçte birini verecek. 3 | 6