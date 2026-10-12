Kuraklığa karşı yeni umut: Türk bilim insanları tarafından 12 yılda geliştirdi

1600 hat arasından 20'si seçildi

KAEÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Ayrancı ise 2013 yılından bu yana melezleme esasına dayanan bir ıslah programı yürüttüklerini belirtti.

Ekmeklik buğday üzerine gerçekleştirilen araştırmalarda, farklı çevre koşullarına uyum sağlayabilen çeşitlerin ve genotiplerin belirlendiğini anlatan Ayrancı, melezleme ve ıslah aşamalarının ardından en yüksek performansı gösteren çeşit adaylarını seçtiklerini kaydetti.

Amaçlarının üreticilerin yüksek verimli buğday çeşitlerine ulaşmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Ayrancı, ıslah çalışmalarının uzun yıllar gerektiren bir süreç olduğunu ve araştırmaların ilerleyen dönemlerde de sürdürüleceğini ifade etti.

Kurak koşullarda verim kaybına çözüm aranıyor

Ayrancı, çalışmaların özellikle zorlu iklim koşullarında üretim yapan çiftçilerin karşılaştığı düşük verim sorununa çözüm üretmeyi hedeflediğini belirterek şöyle konuştu:

"Kesintisiz olarak 12 yıllık süreçte kışın soğukları, yazın yüksek sıcaklığı, yağışın mevsimlere göre düzensiz dağılımını, bütün hepsini tolere edebilecek genotipleri değerlendirmeye alıyoruz. Mesela bunlar 1600 hattın içerisinden seçilip gelen, çevre, toprak, iklim koşullarında başarılı olan 20 hat. Dolayısıyla 12 sene içerisinde yaptığımız değerlendirmelerin bir sonucu olduğunu ifade edebilirim. Burada geliştirdiğimiz çeşitler, yağmura dayalı kurak şartlara hatta nadaslı tarım yapılan bölgelerin şartlarına en uygun genotipler. Zor olan kurak koşullara çeşit geliştirmektir. Sulanan bölgeler, verimlilik seviyesi yüksek olan çevrelere çeşit geliştirmek aslında daha kolaydır. Biz zoru başarmak, çiftçilerimizin zor şartlardaki düşük verim problemine çözüm üretebilmek için bir çalışma ortaya koyduk."