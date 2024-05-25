Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarih öne çekildi mi? Işıkhan'dan açıklama Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimine ilişkin araştırmalar hızlandı. Emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Bakan Işıkhan, Kurban Bayramı öncesinde bayram ikramiyeleri hesaplara yatacağını söyledi. 3 bin liraya yükseltilen emekli bayram ikramiyesinde ödeme takvimi merak ediliyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Kurban bayramı emekli bayram ikramiyesi ödemesinin ne zaman hesaplara yatacağı araştırılıyor. Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri yüzde 50 artış yapılarak 3 bin liraya yükseltilmiş, ikramiyenin ilk ödemesi Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere ödenmişti. Şimdi gözler Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödemelerinde. 1 | 10

Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihlerde banka hesaplarına yatırılacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu? Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri erkene çekildi mi? 2 | 10

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun düzenlediği programda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyeleri ile Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, Kurban Bayramı bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatacağını söyledi. Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri için de takvimlendirme çalışmasının devam ettiğini belirtti. 3 | 10