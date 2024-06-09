KURBAN BAYRAMI'NA 7 GÜN! Emekli ve kamu işçilerinin ikramiye ödeme takvimi netleşti: İlk ödeme yarın

Kurban Bayramı'na bir hafta kaldı. Bayrama sayılı günler kala emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve kamu işçilerinin 2024 yılı ek ödemelerinin ne zaman yatacağı araştırılıyor. Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesini alacağı tarih geçen hafta belli olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli bayram ikramiyelerinin 10-14 Haziran 2024 tarihleri arasında yatırılacağını açıklamıştı. Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri yarın ödenecek. Dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kamu işçilerinin ikramiye ödeme tarihleri netleşti.

Kamu işçilerine ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak?

Kamu işçilerine yılın ikinci yarısında verilecek olan ikramiyenin (tediye) de ödeme tarihleri dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek olan ilave tediyenin birinci yarısı 14 Haziran tarihinde ödenecek. Ödemenin ikinci yarısı ise 13 Aralık tarihinde yapılacak ve işçiler tediye ödemelerini iki taksit halinde almış olacak.