KURBAN BAYRAMI'NA 7 GÜN! Emekli ve kamu işçilerinin ikramiye ödeme takvimi netleşti: İlk ödeme yarın
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2024: Kurban Bayramı'na 7 gün kaldı. Emekli ve kamu işçilerinin ikramiye ödeme takvimi araştırılıyor. Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri yarından itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. Kamu işçileri için de ek ödeme tarihleri belli oldu. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kamu işçilerine ikramiye ne zaman ödenecek?
Kurban Bayramı'na bir hafta kaldı. Bayrama sayılı günler kala emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve kamu işçilerinin 2024 yılı ek ödemelerinin ne zaman yatacağı araştırılıyor. Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesini alacağı tarih geçen hafta belli olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli bayram ikramiyelerinin 10-14 Haziran 2024 tarihleri arasında yatırılacağını açıklamıştı. Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri yarın ödenecek. Dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kamu işçilerinin ikramiye ödeme tarihleri netleşti.
Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Emeklilerin 4A, 4B ve 4C durumlarına göre ikramiyeler farklı günlerde yatırılacak.
4C (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde;
4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde;
4A (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.
Emekli bayram ikramiyesi kaç TL oldu?
Yılda 2 kez ödenen emekli bayram ikramiyeleri yüzde 50 zam yapılarak 3 bin liraya yükseltilmişti.
Kamu işçilerine ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak?
Kamu işçilerine yılın ikinci yarısında verilecek olan ikramiyenin (tediye) de ödeme tarihleri dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek olan ilave tediyenin birinci yarısı 14 Haziran tarihinde ödenecek. Ödemenin ikinci yarısı ise 13 Aralık tarihinde yapılacak ve işçiler tediye ödemelerini iki taksit halinde almış olacak.