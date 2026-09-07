Küresel borsalarda 8 ayın kazananı belli oldu: Getiri yüzde 70'i aştı
Küresel borsalarda yılın ilk 8 aylık bilançosu yatırımcının rotasındaki değişimi ortaya koydu. ABD ve Avrupa yükselişte kalmasına rağmen bir Asya açık ara öne çıkarken, rallinin lokomotifi olan sektörde getiri yüzde 70'i aştı.
Küresel borsalarda yılın ilk 8 ayının kazananı Asya oldu. MSCI verilerine göre Asya Endeksi yıl başından bu yana yüzde 23,01 yükselerek yüzde 12,21 getiri sağlayan ABD ile yüzde 8,87 yükselen Avrupa'yı geride bıraktı.
Asya'yı rakiplerinden ayıran en öenmli fark ise teknoloji hisselerinde ortaya çıktı. Bölgenin bilgi teknolojileri endeksi yıl başından bu yana yüzde 70,51 değer kazanarak ABD ve Avrupa'daki teknoloji hisselerinin performansını açık ara geride bıraktı.
Yapay zeka, çip ve veri merkezi yatırımlarına yönelik güçlü talep ralliyi beslerken, özellikle Çin, Japonya ve Güney Kore'de teknoloji bağlantılı ürünlere yönelik talep Asya hisselerini destekledi.
ABD ve Avrupa'da enerji öne çıktı
Asya'da yılın yıldızı teknoloji olurken ABD ve Avrupa'da tablo farklılaştı. Her iki bölgede de en yüksek getiri enerji hisselerinde görüldü. Enerji endeksi yıl başından bu yana ABD'de yüzde 41,42, Avrupa'da yüzde 32,06 yükseldi. Asya'da ise aynı sektör yüzde 1,64 geriledi.
Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve Rus petrol arzına ilişkin endişeler petrol fiyatlarını yukarı taşırken, Brent petrolün ağustosta 91 doların üzerine çıkması özellikle ABD'li enerji şirketlerini destekledi.
Ağustosun kazananlarından biri de metaller oldu
Ağustosta malzeme hisseleri de üç bölgede güçlü yükseldi. Endeks Asya'da yüzde 7,85, Avrupa'da yüzde 6,32, ABD'de ise yüzde 5,53 değer kazandı.
Bakır fiyatlarının rekor seviyelere yaklaşması ve çinkonun dört yılın zirvesine çıkması madencilik ve metal şirketlerini destekledi.
Üç bölgede birden kaybettiren tek sektör gayrimenkul
Yılın güçlü borsa performansına rağmen yüksek faiz ortamı bazı sektörlerde baskısını sürdürdü. Ağustosta gayrimenkul hisseleri Avrupa'da yüzde 4,18, Asya'da yüzde 2,65 ve ABD'de yüzde 1,83 geriledi. Böylece gayrimenkul, incelenen üç bölgede de değer kaybeden tek sektör oldu.
Küresel tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi ve borçlanma maliyetlerindeki artış, finansmana daha duyarlı olan gayrimenkul şirketlerini baskıladı.