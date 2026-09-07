Küresel borsalarda 8 ayın kazananı belli oldu: Getiri yüzde 70'i aştı

Üç bölgede birden kaybettiren tek sektör gayrimenkul

Yılın güçlü borsa performansına rağmen yüksek faiz ortamı bazı sektörlerde baskısını sürdürdü. Ağustosta gayrimenkul hisseleri Avrupa'da yüzde 4,18, Asya'da yüzde 2,65 ve ABD'de yüzde 1,83 geriledi. Böylece gayrimenkul, incelenen üç bölgede de değer kaybeden tek sektör oldu.

Küresel tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi ve borçlanma maliyetlerindeki artış, finansmana daha duyarlı olan gayrimenkul şirketlerini baskıladı.