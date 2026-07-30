Küresel borsalarda Fed ve çip baskısı
Wall Street’te Fed kararı ve yapay zekâ harcamalarıyla derinleşen satışların ardından Asya borsalarında tepki alımları görüldü. KOSPI yüzde 4, Nikkei yüzde 1,3 yükselirken Nasdaq vadelileri yüzde 1,2 arttı, Avrupa vadelileri de artıya geçti.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Küresel borsalar, ABD Merkez Bankasının faiz kararının ardından artan politika belirsizliği ve yapay zekâ şirketlerine yönelik yoğun satışlarla dalgalı seyrediyor. Wall Street’teki sert düşüşün ardından Asya piyasalarında yön yeniden yukarı döndü.
Güney Kore borsasında çip şirketleri merkezli satışların ardından güçlü tepki alımları görüldü. Japonya ve Hindistan borsaları da yükselirken, Çin ile Avustralya piyasaları negatif ayrıştı.
Wall Street’te 1.150 puanlık kayıp
New York borsası, Fed’in politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakmasının ardından günü sert düşüşle tamamladı. Kararın beklentilere uygun olmasına rağmen üç kurul üyesinin 25 baz puanlık faiz artışı istemesi yatırımcıların risk algısını bozdu.
Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 2,19 düşerek 51 bin 594,14 puana geriledi. Endeksteki günlük kayıp 1.153 puanı aştı. S&P 500 yüzde 1,52 azalışla 7 bin 316,15 puandan kapanırken, Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 1,74 değer kaybederek 24 bin 442,94 puana indi. S&P 500 son bir ayın en düşük seviyesine geriledi.
Nasdaq 100 Endeksi’ndeki kayıp yüzde 2,1’e ulaşırken endeks, haziran ayında gördüğü zirvenin yüzde 11 altına indi. Böylece teknoloji ağırlıklı endeks düzeltme bölgesine girdi.
Yapay zekâ harcamaları baskı yarattı
Piyasalardaki satışta yapay zekâ yatırımlarının şirketlerin nakit üretimi üzerindeki etkisine yönelik endişeler belirleyici oldu. Yatırımcılar, büyük teknoloji şirketlerinin veri merkezi ve çip harcamalarının büyümeye ne zaman katkı sağlayacağını sorgulamaya başladı.
Meta’nın ikinci çeyrekte serbest nakit akışının yüzde 91 azalması ve şirketin 2026 yatırım harcaması tahminini yükseltmesi hisseler üzerinde baskı oluşturdu. Microsoft’un bulut gelirleri beklentileri aşarken şirketin yapay zekâ yatırımlarından nakit üretmeyi sürdürmesi, teknoloji sektöründeki satışları sınırlayan unsurlardan biri oldu.
Çip üreticisi SK Hynix’in kârı yıllık bazda yaklaşık altı kat artmasına rağmen yüksek piyasa beklentilerini karşılayamadı. Şirketin hisseleri yüzde 10 gerilerken yapay zekâ altyapısı şirketi Vertiv yüzde 17 değer kaybetti.
Kore’de 2 trilyon dolar silindi
Güney Kore borsasında son günlerde yaşanan satış dalgası, piyasanın toplam değerinden 2 trilyon doların üzerinde kayba yol açtı. Tek hisseye dayalı kaldıraçlı borsa yatırım fonlarının satışları büyüttüğü yönündeki eleştiriler hükümeti harekete geçirdi.
KOSPI, önceki seanslardaki sert düşüşlerin ardından 30 Temmuz işlemlerinde yüzde 4 yükseldi. Buna rağmen endeks haftalık bazda yaklaşık yüzde 12 kayıpla işlem görüyor.
Samsung Electronics’in ikinci çeyrek faaliyet kârının 19 kat artarak rekor seviyeye ulaşması, çip hisselerindeki tepki alımlarını destekledi.
Güney Kore ekonomi yönetimi, tek hisseye dayalı kaldıraçlı fonların piyasadaki dalgalanmayı artırdığını kabul ederek bu ürünlere yönelik yatırım sınırı getirmeye hazırlanıyor.
Asya borsalarında ayrışma sürdü
Japonya’da Nikkei 225 Endeksi yüzde 1,28 yükselerek 62 bin 218 puana çıktı. Endeks, günlük yükselişe rağmen haftalık bazda yaklaşık yüzde 3 kayıp bölgesinde bulunuyor.
Hong Kong’da Hang Seng Endeksi yüzde 0,11, Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,62 değer kaybetti. Avustralya piyasasında kayıp yüzde 0,51 oldu.
Hindistan’da Sensex Endeksi yüzde 1,16 yükseldi. Japonya hariç Asya-Pasifik borsalarını izleyen geniş kapsamlı endeks ise erken işlemlerde yüzde 1’in üzerinde değer kazandı.
Asya piyasalarındaki tepki alımlarına rağmen çip sektöründe yüksek değerlemeler, kaldıraçlı işlemler ve yapay zekâ yatırımlarının geri dönüş süresi temel riskler olarak kalmayı sürdürüyor.
Nasdaq vadelileri yüzde 1,2 yükseldi
ABD’de teknoloji şirketlerinin bilanço açıklamalarının ardından Nasdaq vadeli endeks kontratları Asya işlemlerinde yüzde 1,2 yükseldi. Avrupa borsalarına ilişkin vadeli kontratlar da yüzde 0,3 artış gösterdi.
Vadeli piyasalardaki toparlanma, Wall Street’teki sert kayıpların ardından tepki alımlarının güçlenebileceğine işaret etti. Buna karşın tahvil faizlerindeki yükseliş ve Fed’in eylül toplantısına ilişkin belirsizlik, borsalar üzerindeki baskının tamamen ortadan kalkmasını engelliyor.
S&P 500 şirketlerinin ikinci çeyrek toplam kârının yıllık bazda yüzde 40 artması bekleniyor. Yapay zekâ bağlantılı teknoloji şirketleri, bu büyümenin önemli bölümünü oluşturuyor.
Tahvil faizi 19 yılın zirvesinde
Fed Başkanı Kevin Warsh, enflasyonun yüzde 2 hedefine indirilmesi konusundaki kararlılığını vurguladı ancak eylül toplantısında izlenecek politika için açık yönlendirme yapmadı.
Uzun vadeli ABD tahvilleri, Fed kararının ardından sert satışlarla karşılaştı. ABD’nin 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5,2273 ile Haziran 2007’den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.
ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,68 çevresinde seyretti. Almanya’nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,16, İngiltere’nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 5,05 düzeyine çıktı.
Para piyasaları, Fed’in eylül toplantısında faiz artırımına gitme ihtimalini yaklaşık yüzde 60 düzeyinde fiyatlıyor. Yıl sonuna kadar toplam 33 baz puanlık parasal sıkılaşma bekleniyor.
Petrol 90 doların altına indi
ABD ile İran arasındaki saldırıların yeniden başlamasının ardından önceki gün yüzde 7’den fazla yükselen Brent petrol, 30 Temmuz sabahında yüzde 1,34 gerileyerek 89,52 dolara indi.
Tankerlerin Orta Doğu’dan çıkmaya devam ettiğini gösteren veriler, enerji arzına yönelik kısa vadeli kaygıları sınırladı. Hürmüz Boğazı’ndaki trafiğin yeniden aksaması ise petrol fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgası oluşturabilir.
Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 100,89 seviyesine çıktı. ABD’nin İran’a yönelik yeni saldırıları güvenli liman talebini desteklerken, Fed’in faiz yönlendirmesindeki belirsizlik doların kazancını sınırladı.
İki merkez bankası izlenecek
Küresel borsaların odağında bugün İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı bulunuyor. Piyasa, bankanın politika faizini değiştirmemesini bekliyor.
Japonya Merkez Bankasının iki gün sürecek toplantısı da başladı. Karar ve ekonomik görünüm raporu 31 Temmuz’da açıklanacak.
Piyasaların yönünde büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları, ABD tahvil faizleri, petrol fiyatları ve Fed’in eylül toplantısına ilişkin beklentiler belirleyici olacak. Çip hisselerindeki tepki alımlarının kalıcı olup olmayacağı ise küresel risk iştahının ana göstergesi olarak izlenecek.