İki merkez bankası izlenecek





Küresel borsaların odağında bugün İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı bulunuyor. Piyasa, bankanın politika faizini değiştirmemesini bekliyor.

Japonya Merkez Bankasının iki gün sürecek toplantısı da başladı. Karar ve ekonomik görünüm raporu 31 Temmuz’da açıklanacak.

Piyasaların yönünde büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları, ABD tahvil faizleri, petrol fiyatları ve Fed’in eylül toplantısına ilişkin beklentiler belirleyici olacak. Çip hisselerindeki tepki alımlarının kalıcı olup olmayacağı ise küresel risk iştahının ana göstergesi olarak izlenecek.