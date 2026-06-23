Küresel gümüş piyasasında tansiyon yükseliyor

Gümüş sadece değerli bir metal değil, aynı zamanda stratejik bir sanayi hammaddesi olarak öne çıkıyor. Yapay zeka altyapıları, yüksek hızlı veri merkezleri, 5G teknolojileri, elektrikli araçlar ve ileri elektronik sistemler için gümüş talebi artmaya devam ediyor. Bu durum fiyatların uzun vadeli görünümünü destekleyen en önemli faktörlerden biri olarak görülüyor.