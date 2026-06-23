Küresel gümüş piyasasında tansiyon yükseliyor
Küresel gümüş piyasasında tansiyon yükseliyor. Şanghay'da büyüyen fiziksel arz sıkışıklığı ve sanayi talebindeki artış fiyatları desteklerken, yatırım dünyası ikiye bölündü. Bazı uzmanlar gümüşün ons fiyatında 120 dolar seviyesini konuşurken, bazıları ise sert bir düzeltmeyle 60 doların altının gündeme gelebileceği uyarısında bulunuyor.
Son dönemde gümüş fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın arkasında Çin'deki fiziksel arz sıkışıklığının bulunduğu belirtiliyor. Özellikle Şanghay piyasasında oluşan yüksek primler, fiziksel gümüşe olan talebin küresel arzın önüne geçtiğine işaret ediyor. Uzmanlara göre bu durum, Batı'dan Doğu'ya doğru devam eden güçlü metal akışını hızlandırıyor.
Gümüş piyasasında arz-talep dengesi uzun süredir bozulmuş durumda. Sektör verilerine göre fiziksel gümüş piyasası altı yıldır açık veriyor. 2026 yılında küresel arz açığının 46,3 milyon ons daha büyümesi bekleniyor. Bu durum, piyasadaki fiziksel metalin giderek daha değerli hale gelmesine neden oluyor.
Gümüş üretiminin büyük bölümü doğrudan gümüş madenlerinden değil, kurşun, çinko ve bakır madenciliğinin yan ürünü olarak elde ediliyor. Bu nedenle fiyatların yükselmesi bile kısa vadede arzın hızla artırılmasını zorlaştırıyor. Analistler, bu yapısal sorunun piyasadaki sıkışıklığı derinleştirdiğini belirtiyor.
Gümüş sadece değerli bir metal değil, aynı zamanda stratejik bir sanayi hammaddesi olarak öne çıkıyor. Yapay zeka altyapıları, yüksek hızlı veri merkezleri, 5G teknolojileri, elektrikli araçlar ve ileri elektronik sistemler için gümüş talebi artmaya devam ediyor. Bu durum fiyatların uzun vadeli görünümünü destekleyen en önemli faktörlerden biri olarak görülüyor.
Piyasa uzmanları, Şanghay'da oluşan yüksek fiyat primlerinin küresel yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirtiyor. Çin'deki fiziksel talebin güçlenmesi, gümüş fiyatlarında yeni yükseliş dalgalarının önünü açabilecek gelişmeler arasında gösteriliyor.
Gümüş piyasasında dikkat çeken nokta ise analistlerin görüş ayrılığı yaşaması. Boğa senaryosunu savunanlar, fiziksel arz açığının büyümesi ve sanayi talebinin güçlenmesiyle ons fiyatının ilerleyen dönemde 120 dolara kadar yükselebileceğini öne sürüyor.
Diğer tarafta ise daha temkinli bir görüş bulunuyor. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın sıkı para politikası mesajları, yükselen tahvil faizleri ve güçlü doların değerli metaller üzerinde baskı oluşturabileceği ifade ediliyor. Bu nedenle bazı uzmanlar sert düzeltme riskine dikkat çekiyor.
Piyasada dikkat çeken bir diğer gelişme ise güneş enerjisi sektöründeki tüketim eğilimleri oldu.
Yüksek fiyatlar nedeniyle bazı üreticilerin gümüş kullanımını azaltmaya başladığı belirtiliyor. Talepte yaşanabilecek olası yavaşlama, fiyatlar üzerinde baskı yaratabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.
Teknik analizlere göre yatırımcıların yakından takip ettiği en önemli eşiklerden biri 60 dolar seviyesi.
Analistlere göre bu seviyenin korunması halinde yeni bir yükseliş hareketi başlayabilir. Ancak kalıcı bir kırılma yaşanması durumunda satış baskısının hızlanabileceği belirtiliyor.
Önümüzdeki dönemde gümüş fiyatlarının yönünü belirleyecek en önemli başlıklar arasında Çin'deki fiziksel talep, küresel arz açığı ve ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası yer alıyor.
Piyasa, bir yanda tarihi bir yükseliş ihtimalini diğer yanda sert bir düzeltme riskini aynı anda fiyatlamaya çalışıyor.