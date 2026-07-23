Küresel piyasalarda çip rallisine petrol freni
Küresel piyasalarda Asya borsaları çip hisseleriyle yükselirken ABD vadelileri hafif geriledi. Avrupa vadelileri ECB kararı öncesi karışık, Brent petrol ise 96 doların üzerinde seyrediyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Asya borsaları ABD’li teknoloji şirketlerinin yatırım planlarıyla yükselirken ABD vadelileri hafif ekside, Avrupa vadelileri ise karışık seyrediyor. Brent petrolün 96 doları aşması, hisse piyasalarındaki iyimserliği sınırlıyor.
Küresel piyasalar 23 Temmuz sabahında teknoloji yatırımlarından gelen iyimserlik ile Orta Doğu kaynaklı enerji riskleri arasında yön arıyor. Asya borsalarında çip üreticileri öncülüğünde yükseliş görülürken ABD endeks vadelileri sınırlı kayba işaret etti.
Avrupa vadelileri, Avrupa Merkez Bankasının faiz kararı öncesinde yataya yakın ve karışık seyretti. Brent petrolün 96 doları aşması ise enflasyon ve faiz beklentilerini yeniden piyasanın ana gündemine taşıdı.
Asya’da çip üreticileri öne çıktı
ABD’li teknoloji şirketlerinin yapay zekâ altyapısına yönelik yüksek yatırım harcamalarını sürdürmesi, Asya’daki yarı iletken üreticilerine alım getirdi.
Alphabet, 2026 yılı sermaye harcaması tahminini 195 milyar dolar ile 205 milyar dolar aralığına yükseltti. Harcamaların veri merkezleri, yapay zekâ sunucuları ve çip talebini destekleyeceği beklentisi Güney Kore ve Japonya piyasalarına yansıdı.
Japonya’nın Nikkei 225 Endeksi yaklaşık yüzde 1 yükseldi. Hong Kong’da Hang Seng Endeksi yüzde 1 civarında, Avustralya’da S&P/ASX 200 Endeksi ise yüzde 0,6 artıda işlem gördü.
Japonya hariç MSCI Asya Pasifik Endeksi yaklaşık yüzde 1 değer kazandı. Endeksin haftalık yükselişi yüzde 3’e yaklaşırken iki haftalık kayıp serisinin sona ermesi bekleniyor.
KOSPI’de yükseliş yüzde 3’ü aştı
Güney Kore’nin KOSPI Endeksi yüzde 3’ün üzerinde yükseldi. Samsung Electronics ve SK Hynix, yapay zekâ yatırımlarının bellek ve gelişmiş çip talebini artıracağı beklentisiyle rallinin öncüsü oldu.
KOSPI’deki güçlü hareket, haziran ayında yüksek kaldıraçlı ürünler ve teknoloji hisselerindeki değerleme kaygıları nedeniyle yaşanan sert dalgalanmanın ardından geldi.
Yatırımcılar, teknoloji şirketlerinin artan sermaye harcamalarının ne kadar sürede gelir ve kâra dönüşeceğini izliyor. Harcama planları çip üreticilerini desteklese de yüksek değerlemeler risk iştahını sınırlayan başlıklar arasında bulunuyor.
Wall Street teknoloji satışlarıyla kapandı
ABD borsaları önceki işlem gününü karışık ve ağırlıklı olarak negatif tamamladı. S&P 500 Endeksi yüzde 0,14 düşüşle 7 bin 498,96 puana geriledi.
Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0,57 kayıpla 25 bin 690,90 puandan kapandı. Dow Jones Sanayi Endeksi ise yüzde 0,01 düşüşle 52 bin 218,58 puanda kaldı.
Yapay zekâ bağlantılı şirketlerdeki satışlar Nasdaq üzerinde baskı oluştururken enerji şirketleri yükselen petrol fiyatlarından destek aldı. Yatırımcılar bilanço sonuçları ile artan yatırım harcamalarının nakit akışına etkisini birlikte değerlendirdi.
ABD vadelileri hafif ekside
ABD endeks vadelileri sabah saatlerinde sınırlı düşüş gösterdi. Dow Jones vadeli göstergesi yüzde 0,03, S&P 500 vadeli göstergesi yüzde 0,04 ve Nasdaq 100 vadeli göstergesi yüzde 0,08 civarında geriledi.
Fiyat hareketleri, Asya’daki çip rallisinin Wall Street’e aynı güçte taşınmadığını gösteriyor. Artan petrol fiyatları ve tahvil faizleri, teknoloji bilançolarından gelen desteği dengeliyor.
ABD piyasalarında gün içinde haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile yeni şirket bilançoları takip edilecek. Verinin iş gücü piyasasında beklenenden güçlü bir görünüm sunması, faiz artışı fiyatlamasını artırabilir.
Avrupa vadelileri ECB öncesi karışık
Avrupa endeks vadelileri, Avrupa Merkez Bankasının faiz kararı öncesinde sınırlı değişim gösterdi.
DAX vadeli kontratı 25 bin 247,5 puan çevresinde işlem görürken önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 geriledi. Euro Stoxx 50 vadeli kontratı 6 bin 332 puanla yaklaşık yüzde 0,2 ekside seyretti.
Fransa CAC 40 vadeli kontratı ise yüzde 0,08 yükselişle 8 bin 408,6 puan civarında işlem gördü. Avrupa piyasalarındaki karışık seyirde enerji maliyetleri, şirket bilançoları ve ECB’nin eylül ayına ilişkin vereceği mesajlar belirleyici olacak.
ECB’nin mevduat faizini yüzde 2,25 seviyesinde bırakması bekleniyor. Piyasa, petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından faiz artışı ihtimalinin eylül toplantısına taşınıp taşınmayacağına odaklanacak.
Petrol 96 doları aştı
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,15 yükselişle 96,09 dolara çıktı. Batı Teksas türü ham petrol yüzde 1,70 artarak 88,31 dolara ulaştı.
ABD’nin İran’a yönelik yeni saldırıları ve Husilerin Kızıldeniz’de petrol tankerlerini hedef alması, arz kesintisi endişesini artırdı. Hürmüz Boğazı ile Babülmendep Boğazı çevresindeki risklerin aynı anda yükselmesi, küresel enerji taşımacılığını yeniden baskı altına aldı.
Petrol fiyatlarının yüksek kalması ulaşım, sanayi ve gıda maliyetleri üzerinden küresel enflasyonu besleyebilir. Enerji maliyetleri Avrupa ekonomisi açısından büyüme ve faiz görünümünü aynı anda zorlaştırıyor.
Tahvil faizleri para politikası baskısını artırdı
ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,66 çevresine yükseldi. Kısa vadeli tahvil faizleri ise yaklaşık 17 haftanın en yüksek seviyelerine yaklaştı.
Vadeli piyasalarda yıl sonuna kadar toplam 42 baz puanlık Fed faiz artışı fiyatlanıyor. Eylül toplantısında faiz artırımı ihtimali tamamen fiyatlara yansımış durumda.
Yükselen tahvil faizleri, özellikle yüksek değerlemeye sahip teknoloji hisselerinde alternatif maliyeti artırıyor. Güçlü şirket bilançoları hisse piyasalarını desteklerken faiz görünümü kazançların genele yayılmasını zorlaştırıyor.
Yen 40 yılın dibine yakın
Japon yeni dolar karşısında 163,1 seviyesinde işlem gördü. Kur, hafta içinde 163,23 ile Aralık 1986’dan bu yana en düşük seviyesini test etmişti.
Japonya yönetiminin müdahale uyarıları yeni üzerindeki baskıyı kalıcı biçimde azaltamadı. Yükselen petrol fiyatları, enerji ithalatına bağımlı Japonya’nın dış ticaret dengesi ve enflasyon görünümü açısından ek risk oluşturuyor.
Piyasa, Japonya Merkez Bankasının faiz artışlarını hızlandırıp hızlandırmayacağını izliyor. Ekonomistlerin büyük bölümü bankanın yıl sonuna kadar yeniden faiz artırmasını bekliyor.
Altın zirve sonrası geriledi
Altın vadeli fiyatı yüzde 0,5 civarında düşüşle 4 bin 132 dolar çevresinde işlem gördü. Tahvil faizlerinin yükselmesi, değerli metalin güvenli liman talebinden sağladığı desteği sınırladı.
Dolar Endeksi yüzde 0,2’ye yakın gerileyerek 100,8 civarında seyretti. Doların sınırlı kaybına rağmen Fed faiz artışı beklentilerinin güçlenmesi altın üzerinde baskı oluşturdu.
Altının yönünde petrol fiyatları, Orta Doğu’daki çatışmalar ve merkez bankalarının para politikası mesajları etkili olacak.