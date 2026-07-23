Küresel piyasalarda çip rallisine petrol freni

KOSPI’de yükseliş yüzde 3’ü aştı





Güney Kore’nin KOSPI Endeksi yüzde 3’ün üzerinde yükseldi. Samsung Electronics ve SK Hynix, yapay zekâ yatırımlarının bellek ve gelişmiş çip talebini artıracağı beklentisiyle rallinin öncüsü oldu.

KOSPI’deki güçlü hareket, haziran ayında yüksek kaldıraçlı ürünler ve teknoloji hisselerindeki değerleme kaygıları nedeniyle yaşanan sert dalgalanmanın ardından geldi.

Yatırımcılar, teknoloji şirketlerinin artan sermaye harcamalarının ne kadar sürede gelir ve kâra dönüşeceğini izliyor. Harcama planları çip üreticilerini desteklese de yüksek değerlemeler risk iştahını sınırlayan başlıklar arasında bulunuyor.