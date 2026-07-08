Küresel piyasaları ikinci yarıda fırtına mı bekliyor?

Dünya ekonomisi son altı ayda zorlu sınavlardan geçti. Savaşlar, petrol şokları ve yapay zeka çılgınlığı gündemi belirledi. Yılın geri kalanı ise tamamen pamuk ipliğine bağlı görünüyor. Peki, küresel piyasaları önümüzdeki aylarda neler bekliyor?

Oxford Economics yeni bir küresel rapor yayımladı. Kurum uzmanları risklerin bir domino taşı gibi dizildiğini söylüyor. Tüm bu hassas dengenin merkezinde ise iki ülke yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki kırılgan barış belirleyici olacak.

Başekonomist Ryan Sweet anlaşmanın önemine dikkat çekiyor. Sweet, uzlaşmanın küresel riskleri doğrudan etkileyeceğini belirtiyor. Barış süreci ya dezenflasyon rüzgarı estirecek ya da yeni şok yaratacak. Uzmana göre kalıcı başarı ihtimali şu an yüzde elli görünüyor.