Kuşaktan kuşağa milyarlarca dolarlık markalar! İşte tarihin en büyük 15 aile şirketi

Dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan pek çok dev, aslında birer aile girişimi olarak yola çıktı. 1 | 17

Kuşaklar boyu süregelen vizyon, güçlü kurumsal yapılar ve küresel büyüme stratejileri sayesinde bu şirketler yalnızca ekonomik anlamda değil, sosyal ve kültürel düzeyde de derin izler bıraktı. İşte dünyanın en başarılı 15 aile şirketi: 2 | 17

TVS Group (Hindistan) Kuruluş: 1911, T. V. Sundaram Iyengar

Şu an yöneten: TVS ailesinin 4. kuşağı

Gelir: Yaklaşık 12 milyar dolar (TVS Motor, Sundaram Clayton vb. şirketler toplamı)

Öne çıkan: Hindistan’ın en eski ve saygın sanayi gruplarından biri; otomotiv ve lojistikte güçlü oyuncu

Durum: Halka açık şirketler; kurucu ailenin farklı kolları tarafından yönetiliyor 3 | 17