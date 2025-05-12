Kuşaktan kuşağa milyarlarca dolarlık markalar! İşte tarihin en büyük 15 aile şirketi
Köklü yapıları, kuşaktan kuşağa aktarılan liderlik anlayışları ve milyarlarca dolarlık cirolarıyla aile şirketleri, dünya ekonomisinin bel kemiğini oluşturuyor. İşte tarihin en başarılı 15 aile şirketi ve onları zirveye taşıyan hikâyeleri.
Dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan pek çok dev, aslında birer aile girişimi olarak yola çıktı.
Kuşaklar boyu süregelen vizyon, güçlü kurumsal yapılar ve küresel büyüme stratejileri sayesinde bu şirketler yalnızca ekonomik anlamda değil, sosyal ve kültürel düzeyde de derin izler bıraktı. İşte dünyanın en başarılı 15 aile şirketi:
TVS Group (Hindistan)
Kuruluş: 1911, T. V. Sundaram Iyengar
Şu an yöneten: TVS ailesinin 4. kuşağı
Gelir: Yaklaşık 12 milyar dolar (TVS Motor, Sundaram Clayton vb. şirketler toplamı)
Öne çıkan: Hindistan’ın en eski ve saygın sanayi gruplarından biri; otomotiv ve lojistikte güçlü oyuncu
Durum: Halka açık şirketler; kurucu ailenin farklı kolları tarafından yönetiliyor
Estée Lauder Companies (ABD)
Kuruluş: 1946, Estée & Joseph Lauder
Şu an yöneten: Lauder ailesi (William P. Lauder Yönetim Kurulu Başkanı)
Gelir: Yaklaşık 17 milyar dolar
Öne çıkan: MAC, Clinique, Bobbi Brown, The Ordinary gibi güzellik markalarının sahibi
Durum: Halka açık; aile %38 oranında oy gücüne sahip