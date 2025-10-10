Lahanayı 'hastalık' vurdu

"Bu sene verim yok. Havalar sıcak seyrettiği için lahanalara mantar hastalığı geldi. Bütün lahana ekimi yapan arkadaşlarımın tarlalarında da bu hastalık çıktı. Havaların bir sıcak bir soğuk seyretmesinden dolayı bu durum meydana geldi. Geçen sene tanesini 50 veya 60 liradan satıyorduk. Bu sene ise 70 ile 80 lira arasında bir fiyatı olur. Çok büyük hayal kırıklığına uğradık. Çünkü umduğumuzu bulamadık."