Listede 40 otomobil yer alıyor: İşte marka ve modelleri ile temmuz ayının en çok satan otomobilleri!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), temmuz ayı verilerini açıklarken, otomotiv pazarındaki soğumanın kampanyalara rağmen temmuzda da devam ettiği görüldü. Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,04 azalarak 73 bin 396 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 22,2 azalarak 20 bin 641 adet seviyesine düştü. Peki en çok satan marka ve model otomobiller hangileri? İşte Fiat, Volkswagen, Renault, Togg ve diğer bir çok markanın modellerinin yer aldığı en çok satan 40 otomobil modeli ve satış adetleri...

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