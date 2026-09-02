Lonely Planet seçti: Avrupa’nın en iyi kış rotası Kapadokya oldu
Dünyanın önde gelen seyahat yayınlarından Lonely Planet, Avrupa’da kışın ziyaret edilecek en iyi 13 destinasyonu açıkladı. Türkiye’den Kapadokya; Santorini, Bavyera Alpleri, Madeira ve Fransız Rivierası gibi ünlü destinasyonları geride bırakarak listenin ilk sırasına yerleşti. Kapadokya, “kar ve yeraltı keşifleri için en iyi destinasyon” olarak gösterildi.
Avrupa’da kış tatili için öne çıkan rotalar belli oldu. Lonely Planet’ın 21 Ağustos 2026 tarihinde yayımladığı “The 13 Best Places to Visit in Europe in Winter” seçkisinde 13 farklı destinasyon değerlendirildi. Listenin zirvesinde Türkiye’nin dünyaca ünlü turizm merkezi Kapadokya yer aldı.
Lonely Planet’ın seçkisinde Kapadokya, Avrupa'nın farklı ülkelerinden güçlü turizm destinasyonlarıyla yarıştı. Türkiye'den Kapadokya; İspanya'dan Fuerteventura ve Bilbao, Portekiz'den Madeira ve Alentejo, Fransa'dan Côte d’Azur ve Lyon, Almanya'dan Bavyera Alpleri, Yunanistan'dan Santorini, İtalya'dan Cinque Terre, Macaristan'dan Budapeşte ve Finlandiya'dan Lapland'ın önünde yer aldı.
Lonely Planet, Kapadokya'yı “kar ve yeraltı keşifleri için en iyi destinasyon” olarak tanımladı. Yayında, kar örtüsünün Kapadokya'nın doğal oluşumlarına, kayalara oyulmuş tarihi evlerine ve kiliselerine farklı bir görünüm kazandırdığına dikkat çekildi. Kış aylarının bölgede düşük sezon olması nedeniyle ziyaretçilerin Kapadokya'yı daha sakin biçimde keşfedebildiği de vurgulandı.
Lonely Planet, kış aylarında Kapadokya'da gezilebilecek önemli noktaları da sıraladı. Keşlik Manastırı, Kaymaklı Yeraltı Şehri ve Göreme Açık Hava Müzesi, düşük sezonda daha az yoğunlukta ziyaret edilebilen yerler arasında gösterildi. Bölgedeki yeraltı yapıları ve kayalara oyulmuş mekânların soğuk ve yağışlı havalarda da keşif imkânı sunduğu belirtilirken, açık hava etkinliği olarak Ihlara Vadisi'ndeki kış yürüyüşleri öne çıkarıldı.
Kapadokya'nın butik mağara otelleri, bölgedeki kış deneyiminin önemli unsurlarından biri olarak gösterildi. Kapadokya'nın simgesi haline gelen sıcak hava balonlarının yıl boyunca uçtuğu, ancak kış aylarında hava koşullarına bağlı olarak uçuşların iptal edilebildiği hatırlatıldı.
Lonely Planet'ın Avrupa'da kışın ziyaret edilecek en iyi destinasyonlar listesinde Kapadokya birinci, Fuerteventura ikinci ve Galler'deki Eryri (Snowdonia) üçüncü oldu.
Kapadokya Alan Başkanı A. Cem Aslanbay, Lonely Planet'ın Kapadokya'yı Avrupa'da kışın ziyaret edilecek en iyi destinasyon olarak göstermesini, bölgede yürütülen koruma ve sürdürülebilir turizm çalışmalarının uluslararası alandaki karşılığının göstergelerinden biri olarak değerlendirdi.
Aslanbay, Kapadokya'nın artık yalnızca belirli dönemlerde ziyaret edilen bir destinasyon olmaktan çıkarak dört mevsim farklı deneyimler sunan güçlü bir dünya markasına dönüştüğünü söyledi. Kapadokya Alan Başkanlığı modeliyle doğal ve kültürel mirasın korunmasının yanı sıra ziyaretçi deneyimi ve hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.