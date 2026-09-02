Lonely Planet seçti: Avrupa’nın en iyi kış rotası Kapadokya oldu

Lonely Planet, Kapadokya'yı “kar ve yeraltı keşifleri için en iyi destinasyon” olarak tanımladı. Yayında, kar örtüsünün Kapadokya'nın doğal oluşumlarına, kayalara oyulmuş tarihi evlerine ve kiliselerine farklı bir görünüm kazandırdığına dikkat çekildi. Kış aylarının bölgede düşük sezon olması nedeniyle ziyaretçilerin Kapadokya'yı daha sakin biçimde keşfedebildiği de vurgulandı.