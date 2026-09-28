Lüksün simgesinde büyük çöküş: 1 karat elmasın fiyatı yarı yarıya eridi

Elmas endeksi de tarihi dibi gördü

Yatırım amaçlı elmasların fiyat hareketlerini takip eden Diamond Standard Endeksi de ağustos başında 2 bin 490 puana gerileyerek tarihinin en düşük seviyesini gördü. Endeks bu hafta bir miktar toparlansa da 2 bin 500 puanın hemen üzerinde seyrederek dip seviyelere yakın kalmaya devam etti.