Lüksün simgesinde büyük çöküş: 1 karat elmasın fiyatı yarı yarıya eridi
Yıllarca nadirliği ve yüksek fiyatıyla lüksün en güçlü sembollerinden biri olan doğal elmasta dengeler değişiyor. Bir karatlık taşın fiyatı beş yılda yüzde 51 erirken, sektör tarihi bir dönüşümün ortasında. Krizin merkezinde ise madenden çıkarılan elmasla aynı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip çok daha ucuz bir rakip var.
Elmas piyasasında son yıllarda başlayan kan kaybı derinleşiyor. Doğal elmas fiyatlarındaki düşüş beş yılda yüzde 50'yi aşarken sektörün temel fiyat göstergeleri de tarihi seviyelere geriledi.
Elmas ticareti platformu Rapaport Group'un verilerine göre, 2021 yılında ortalama 8 bin 7 dolara satılan 1 karatlık doğal elmasın fiyatı yüzde 51 düşerek 3 bin 898 dolara kadar indi.
Elmas endeksi de tarihi dibi gördü
Yatırım amaçlı elmasların fiyat hareketlerini takip eden Diamond Standard Endeksi de ağustos başında 2 bin 490 puana gerileyerek tarihinin en düşük seviyesini gördü. Endeks bu hafta bir miktar toparlansa da 2 bin 500 puanın hemen üzerinde seyrederek dip seviyelere yakın kalmaya devam etti.
Fiyatlardaki düşüşte arz fazlası etkili oldu. Pandemi döneminde artan üretim, sonraki yıllarda yüksek miktarda stok birikmesine yol açtı. Ancak doğal elmas üzerindeki baskı arz fazlasıyla sınırlı kalmadı.
Elmasın yeni rakibi madenden çıkmıyor
Doğal elmas sektörü laboratuvar üretimi elmaslarla da mücadele ediyor. Bu taşlar doğal elmaslarla aynı temel fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olmasına rağmen madencilik sürecine ihtiyaç duyulmadan kontrollü ortamda üretilebiliyor. Üretim maliyetlerindeki fark, laboratuvar elmaslarının doğal taşlardan çok daha düşük fiyatlarla tüketiciye ulaşmasını sağlıyor.
Tüketici tercihini değiştirdi
Fiyat farkı özellikle evlilik ve nişan yüzüğü pazarında dengeleri değiştirmeye başladı. The Knot'un 2026 araştırmasına göre, 2025 yılında satın alınan nişan yüzüklerindeki merkez taşlarının yüzde 61'ini laboratuvar üretimi elmaslar oluşturdu.
Laboratuvar üretimi elmasların fiyat avantajı tüketicilerin aynı bütçeyle daha büyük taşlara ulaşabilmesine de imkan sağlıyor. The Knot verilerine göre laboratuvar elmaslı yüzüklerde ortalama merkez taşı 2 karata ulaşırken doğal elmas kullanılan yüzüklerde bu rakam 1,6 karat seviyesinde.
Doğal taşlı bir nişan yüzüğüne ortalama 7 bin dolar harcanırken laboratuvar üretimi taş kullanılan yüzüklerde ortalama maliyet 4 bin 300 dolar civarında bulunuyor.
Dev üretici frene bastı
Fiyatlardaki gerileme doğal elmas üreticilerini de harekete geçirdi. Sektörün en büyük oyuncularından De Beers, arzı piyasa koşullarına göre ayarlamak amacıyla Güney Afrika'daki önemli üretim merkezlerinden Venetia madeninde üretime iki yıldan uzun süre ara verme kararı aldı. Sektörde başka üreticilerin de üretimi kısmaya yönelmesi, yıllardır biriken arz fazlasını azaltarak fiyatların dengelenmesine yardımcı olabilecek bir gelişme olarak görülüyor.
Elmas piyasasında yeni dönem
Doğal elmas üretiminin azalması toptan piyasada bazı taş kategorilerinde sınırlı toparlanma işaretleri yaratsa da loratuvar üretimi elmasların giderek daha geniş tüketici kitlesine ulaşması, doğal elmasın yıllardır sahip olduğu fiyatlama gücünü zorluyor.
Sektör şimdi doğal elmas fiyatları arz azaldığında yeniden yükselecek mi, yoksa laboratuvar elmaslarının yükselişi piyasanın fiyat dengesini kalıcı olarak mı değiştirecek sorusunun cevabını arıyor.