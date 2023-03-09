Mahallelinin geçim kaynağı oldu: 3 liraya alıp 18 liraya satıyorlar Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde dalında kalan atıl limonları ekonomiye kazandıran mahalle sakinleri, bahçede 3 TL'ye düşen ürünün kabuklarını kurutup 18 TL'den satarak hem kendi hem de ülke ekonomisine kazanç sağlıyor.

Kozan'a bağlı Konak Mahallesi'nde narenciye kabukları kurutularak ekonomiye kazandırılıyor. Bu yıl dalında 7 TL'den alıcı bulan ve 3 TL'ye düşen limon, portakal ve turunç ürünleri kabukları kurutularak ekonomik girdi sağlıyor. 1 | 10

Dökük ve dalında kalan narenciye ürünlerini kurutan mahalle sakinleri 3 ay boyunca zorlu mesai yaparken, imece usulü hazırlanan limon kabukları çamaşır gibi iplere asılarak balkon ve damlarda kurutuyor. 2 | 10

İlaç, aroma, boya ve koku sanayisinde kullanılan kabuklar, mahallenin geçim kaynağı oldu. Mahalle sakinleri, Ege Bölgesi'ne yollanan kabuklar için ilçeye fabrika kurutup daha fazla istihdam sağlanmasını istediklerini kaydetti. 3 | 10