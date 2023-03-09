Mahallelinin geçim kaynağı oldu: 3 liraya alıp 18 liraya satıyorlar
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde dalında kalan atıl limonları ekonomiye kazandıran mahalle sakinleri, bahçede 3 TL'ye düşen ürünün kabuklarını kurutup 18 TL'den satarak hem kendi hem de ülke ekonomisine kazanç sağlıyor.
Kozan'a bağlı Konak Mahallesi'nde narenciye kabukları kurutularak ekonomiye kazandırılıyor. Bu yıl dalında 7 TL'den alıcı bulan ve 3 TL'ye düşen limon, portakal ve turunç ürünleri kabukları kurutularak ekonomik girdi sağlıyor.
Dökük ve dalında kalan narenciye ürünlerini kurutan mahalle sakinleri 3 ay boyunca zorlu mesai yaparken, imece usulü hazırlanan limon kabukları çamaşır gibi iplere asılarak balkon ve damlarda kurutuyor.
İlaç, aroma, boya ve koku sanayisinde kullanılan kabuklar, mahallenin geçim kaynağı oldu. Mahalle sakinleri, Ege Bölgesi'ne yollanan kabuklar için ilçeye fabrika kurutup daha fazla istihdam sağlanmasını istediklerini kaydetti.
10 yıldır emekli maaşına ek gelir olarak limon kabuğu kuruttuklarını aktaran Nevzat Yaşar (68), "Ağaçta kalan limonları soyuyoruz. Dalında 7 TL idi, kurusu 18 TL'den satılıyor. Çok zor emeği çok. Bütün köy bu işi yapıyor. Dalında kalacağına ekonomiye kazandırılıyor" dedi.