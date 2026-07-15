Mahfi Eğilmez 500 bin lira üzerinden hesapladı: TL mevduat mı, dolar mı daha avantajlı?

Yüksek faizin ekonomiye katkısı

Eğilmez'e göre yüksek politika faizinin temel amacı, tasarruf sahiplerini döviz yerine TL varlıklara yönlendirmek ve döviz talebini azaltmak. Bu politika kısa vadede kur üzerindeki baskıyı hafifletip fiyat istikrarına katkı sağlasa da doğrudan yatırımlar yerine kısa vadeli yabancı sermaye girişini teşvik ettiği için uzun vadede ekonomi açısından çeşitli riskler de barındırıyor.