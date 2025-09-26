Mahkemeden 'Sosyete Pazarı' kararı
Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararıyla Edirne’nin ünlü Ulus Pazarı yeniden kuruldu. Peki, belediye ile pazarcılar arasındaki bu tartışmanın perde arkasında neler var?
Edirne’nin “Sosyete Pazarı” olarak bilinen ve Bulgar ile Yunan turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Ulus Pazarı, belediyenin kapatma kararına karşı açılan davada yürütmenin durdurulması üzerine yeniden faaliyete geçti.
Belediye, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik’e aykırılıklar ve şikâyetler gerekçesiyle pazarın kurulmasına izin vermemişti.
Ulus Pazarı Esnaf Pazarcılar İşletme Kooperatifi’nin açtığı dava sonucunda Edirne İdare Mahkemesi, belediye encümeni kararının yürütmesini geçici olarak askıya aldı.
Böylece kapatılacağı açıklanan pazar, mahkeme kararıyla şimdilik yeniden hizmete başladı.
Edirne Belediyesi yaptığı açıklamada, “Duruşumuz net” ifadeleriyle kamu yararını korumayı amaçladıklarını vurguladı.
Belediye, mahkeme süreci tamamlanana kadar pazarın kurulacağını, nihai kararın ise yargının vereceği hükme göre şekilleneceğini duyurdu.