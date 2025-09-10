Şirketler 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin mali tabloları açıkladı. Böylelikle Borsa İstanbul'da en yüksek getiri potansiyeli sunan hisseler belli oldu. 30 aracı kurum ve bankanın yayımladığı araştırma, şirket ve strateji raporlarından derlenen verilere göre, en az iki hedef fiyat tahmini bulunan 82 hisse değerlendirmeye alındı.