Mali tablolar açıklandı! Borsa İstanbul'da en çok kazandırması beklenen hisseler hangileri?
Şirketlerin 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin mali tablolarını açıklamasıyla birlikte Borsa İstanbul’da yatırımcılar için en yüksek getiri potansiyeline sahip hisseler belli oldu. 30 aracı kurum ve bankanın araştırma raporlarından derlenen verilere göre, en az iki hedef fiyat tahmini bulunan 82 hisse incelendi. Listenin zirvesinde Astor, TAV Havalimanları, Anadolu Sigorta, Sabancı Holding, Anadolu Hayat ve Koç Holding gibi önemli şirketler bulunuyor. Peki en yüksek getiri potansiyeli sunan hisseler hangileri oldu? İşte Borsa İstanbul'da en çok kazandırması beklenen hisseler…
Şirketler 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin mali tabloları açıkladı. Böylelikle Borsa İstanbul'da en yüksek getiri potansiyeli sunan hisseler belli oldu. 30 aracı kurum ve bankanın yayımladığı araştırma, şirket ve strateji raporlarından derlenen verilere göre, en az iki hedef fiyat tahmini bulunan 82 hisse değerlendirmeye alındı.
12 aya ilişkin verdikleri hedef fiyatlar sonrasında değerlendirilen şirketlere bakıldığında listenin zirvesinde Astor yer aldı. ForInvestHaber'e göre Astor, dört farklı kurumun verdiği hedef fiyatlara göre 220,65 TL ortalama hedef fiyat ile yüzde 94,23 getiri potansiyeli sundu.
Ayrıca ilk 10'da ayrıca TAV Havalimanları, Anadolu Sigorta, Sabancı Holding, Anadolu Hayat ve Koç Holding gibi birçok büyük şirket yer aldı.
Peki en yüksek getiri potansiyeli sunan hisseler hangileri?
Hangi şirketin ne kadar getiri potansiyeli var?
İşte, Borsa İstanbul'da en yüksek getiri potansiyeli sunan hisseler ...
AKSEN
Yapılan tahmin sayısı: 9
Hedef fiyat ortalaması (TL): 58,52
Son işlem fiyatı (TL): 35,56
Yıl başından bu yana getiri yüzdesi: -7,04
Getiri potansiyeli yüzdesi: 64,57
RGYAS
Yapılan tahmin sayısı: 5
Hedef fiyat ortalaması (TL): 228,09
Son işlem fiyatı (TL): 138,00
Yıl başından bu yana getiri yüzdesi: 5,83
Getiri potansiyeli yüzdesi: 65,28
BIGCH
Yapılan tahmin sayısı: 2
Hedef fiyat ortalaması (TL): 74,00
Son işlem fiyatı (TL): 44,60
Yıl başından bu yana getiri yüzdesi: 41,25
Getiri potansiyeli yüzdesi: 65,92
CCOLA
Yapılan tahmin sayısı: 13
Hedef fiyat ortalaması (TL): 78,20
Son işlem fiyatı (TL): 46,66
Yıl başından bu yana getiri yüzdesi: -20,96
Getiri potansiyeli yüzdesi: 67,60
SOKM
Yapılan tahmin sayısı: 9
Hedef fiyat ortalaması (TL): 60,87
Son işlem fiyatı (TL): 35,80
Yıl başından bu yana getiri yüzdesi: -13,16
Getiri potansiyeli yüzdesi: 70,04
AEFES
Yapılan tahmin sayısı: 4
Hedef fiyat ortalaması (TL): 25,02
Son işlem fiyatı (TL): 14,67
Yıl başından bu yana getiri yüzdesi: -22,63
Getiri potansiyeli yüzdesi: 70,55
TCELL
Yapılan tahmin sayısı: 19
Hedef fiyat ortalaması (TL): 152,33
Son işlem fiyatı (TL): 89,10
Yıl başından bu yana getiri yüzdesi: -1,37
Getiri potansiyeli yüzdesi: 70,97
KCHOL
Yapılan tahmin sayısı: 13
Hedef fiyat ortalaması (TL): 284,25
Son işlem fiyatı (TL): 166,00
Yıl başından bu yana getiri yüzdesi: -2,07
Getiri potansiyeli yüzdesi: 71,23
SAHOL
Yapılan tahmin sayısı: 11
Hedef fiyat ortalaması (TL): 151,56
Son işlem fiyatı (TL): 86,20
Yıl başından bu yana getiri yüzdesi: -6,13
Getiri potansiyeli yüzdesi: 75,82
TAVHL
Yapılan tahmin sayısı: 16
Hedef fiyat ortalaması (TL): 411,62
Son işlem fiyatı (TL): 233,00
Yıl başından bu yana getiri yüzdesi: -14,12
Getiri potansiyeli yüzdesi: 76,66
ARMGD
Yapılan tahmin sayısı: 3
Hedef fiyat ortalaması (TL): 55,99
Son işlem fiyatı (TL): 31,54
Yıl başından bu yana getiri yüzdesi: -
Getiri potansiyeli yüzdesi: 77,52
MEDTR
Yapılan tahmin sayısı: 2
Hedef fiyat ortalaması (TL): 52,00
Son işlem fiyatı (TL): 28,98
Yıl başından bu yana getiri yüzdesi: -44,63
Getiri potansiyeli yüzdesi: 79,43
AGHOL
Yapılan tahmin sayısı: 7
Hedef fiyat ortalaması (TL): 47,45
Son işlem fiyatı (TL): 26,46
Yıl başından bu yana getiri yüzdesi: -13,93
Getiri potansiyeli yüzdesi: 79,73
ALARK
Yapılan tahmin sayısı: 3
Hedef fiyat ortalaması (TL): 145,72
Son işlem fiyatı (TL): 79,40
Yıl başından bu yana getiri yüzdesi: -11,06
Getiri potansiyeli yüzdesi: 83,53
GWIND
Yapılan tahmin sayısı: 4
Hedef fiyat ortalaması (TL): 42,66
Son işlem fiyatı (TL): 23,18
Yıl başından bu yana getiri yüzdesi: -30,99
Getiri potansiyeli yüzdesi: 84,04
MGROS
Yapılan tahmin sayısı: 15
Hedef fiyat ortalaması (TL): 794,16
Son işlem fiyatı (TL): 430,75
Yıl başından bu yana getiri yüzdesi: -19,55
Getiri potansiyeli yüzdesi: 84,37
ULKER
Yapılan tahmin sayısı: 11
Hedef fiyat ortalaması (TL): 188,69
Son işlem fiyatı (TL): 102,20
Yıl başından bu yana getiri yüzdesi: -4,43
Getiri potansiyeli yüzdesi: 84,63
ANHYT
Yapılan tahmin sayısı: 4
Hedef fiyat ortalaması (TL): 150,32
Son işlem fiyatı (TL): 80,25
Yıl başından bu yana getiri yüzdesi: -13,51
Getiri potansiyeli yüzdesi: 87,31
ANSGR
Yapılan tahmin sayısı: 8
Hedef fiyat ortalaması (TL): 40,09
Son işlem fiyatı (TL): 21,04
Yıl başından bu yana getiri yüzdesi: -14,80
Getiri potansiyeli yüzdesi: 90,54
ASTOR
Yapılan tahmin sayısı: 4
Hedef fiyat ortalaması (TL): 220,65
Son işlem fiyatı (TL): 21,04
Yıl başından bu yana getiri yüzdesi: 1,01
Getiri potansiyeli yüzdesi: 94,23