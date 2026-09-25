Maraş biberinde hasat başladı: Kilosu 200 lirayı buluyor

Hasadın ardından tarlalardan toplanan biberler kurutma alanlarında sergilere seriliyor. Güneş altında günlerce bekletilerek kurutulan biberler daha sonra işlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor. Kentte Maraş biberini pul kırmızı biber, toz kırmızı biber, ipek pul kırmızı biber ve isot gibi ürünlere dönüştürerek satışını yapan 65 firma faaliyet gösteriyor. Hasadın yeni başlaması nedeniyle biberin kilogram fiyatı tarlada 150 ile 200 lira arasında değişiyor. Tarlalarda başlayan hasat, kurutma alanları ve fabrikalardaki işlemlerin ardından ürünlerin iç ve dış pazara gönderilmesiyle devam ediyor.