Market devinden sürpriz karar: Ünlü enerji içeceğini raflardan kaldırdı
ABD’nin en büyük market zincirlerinden Kroger, Red Bull satışını ülke genelinde durdurdu. Markalı dolap ve teşhir alanları da mağazalardan kaldırılırken, şirket kararın nedenini açıklamadı. Fiyat politikasıyla ilgili son açıklamalar ise dikkatleri tedarikçilerle yürütülen görüşmelere çevirdi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD perakende sektöründe dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ülke genelinde 2 bin 700'den fazla mağazası bulunan Kroger, Red Bull ürünlerini raflarından kaldırdı.
Kroger'ın verdiği bilgiye göre mağazalardaki son Red Bull ürünleri ağustos ayında satıldı. Red Bull markasını taşıyan soğutucular ve ürün teşhir alanları da 31 Ağustos itibarıyla Kroger'ın ülke genelindeki mağazalarından kaldırıldı. Şirket, Red Bull satışını neden durdurduğunu açıklamadı.
Kroger'ın internet sitesinde 17 Eylül itibarıyla Red Bull ürünlerini arayan müşterilere ise ürünlerin stokta bulunmadığı belirtilerek, "Fiyatları sizin için uygun tutmak amacıyla tedarikçilerimizle birlikte çalışıyoruz" mesajı gösteriliyor.
Bir markada daha stok sorunu
Kroger mağazalarındaki değişiklik yalnızca Red Bull ile sınırlı kalmadı. Şirket, Cincinnati'de yoğun müşteri trafiğine sahip üç mağazada Boar's Head ürünlerinin de stoklarının tükendiğini doğruladı.
Kroger, söz konusu ürünlerde yaşanan stok sıkıntısının nedenine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı. Boar's Head ise ürünlerinin bölgedeki bazı Kroger şubeleri ve farklı market zincirlerinde satışta olduğunu açıkladı.
Fiyat resti dikkat çekti
Red Bull'un raflardan kaldırılmasının kesin nedeni açıklanmazken, gelişmenin Kroger yönetiminin tedarikçilerle fiyat konusunda daha sert bir politika izleyeceğinin sinyallerini verdiği döneme denk gelmesi dikkati çekti.
Eski Walmart yöneticisi Greg Foran'ın Kroger'ın CEO'luğunu üstlenmesinin ardından şirket, tüketicilere yönelik fiyatları düşürmeyi öncelikleri arasına aldı.
Foran, 11 Eylül'deki konferans görüşmesinde tüketicilerin ekonomik baskı altında bulunduğunu belirterek, tedarikçilerin "enflasyonu kullanarak" satışlarını artırmasına müsamaha göstermeyeceklerini söyledi.
Kendi markalı ürünlerini artıracak
Kroger yönetimi, tedarikçilerden kabul edilebilir fiyatlar alınamaması durumunda raflarda şirketin kendi markalarına daha fazla alan ayrılacağını da açıkladı.
Bu stratejinin şirket açısından önemli bir ekonomik karşılığı bulunuyor. Kroger'ın özel markalı ürünleri geçen yıl 39 milyar dolarlık satış gerçekleştirirken, bu rakam şirketin 148 milyar dolarlık toplam gelirinin dörtte birinden fazlasına karşılık geldi.
Kroger ayrıca uygun fiyatlı ürünlerden oluşan Smart Way markasını önemli ölçüde büyütmeye hazırlanıyor. Halihazırda yaklaşık 130 ürünü bulunan markanın ürün çeşidinin 1.000'e çıkarılması planlanıyor.
Öte yandan Kroger, yeniden yapılanma kapsamında mağaza ağını da küçültüyor. Şirket daha önce 2026 sonuna kadar 60 noktayı kapatma kararı almıştı. Ağustos ortası itibarıyla bunların yaklaşık 40'ının faaliyetlerini sonlandırdığı belirtilmişti.