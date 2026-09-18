Market devinden sürpriz karar: Ünlü enerji içeceğini raflardan kaldırdı

Kendi markalı ürünlerini artıracak

Kroger yönetimi, tedarikçilerden kabul edilebilir fiyatlar alınamaması durumunda raflarda şirketin kendi markalarına daha fazla alan ayrılacağını da açıkladı.

Bu stratejinin şirket açısından önemli bir ekonomik karşılığı bulunuyor. Kroger'ın özel markalı ürünleri geçen yıl 39 milyar dolarlık satış gerçekleştirirken, bu rakam şirketin 148 milyar dolarlık toplam gelirinin dörtte birinden fazlasına karşılık geldi.