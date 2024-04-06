Mart ayında borsada yabancı yatırımcı hangi hisseleri aldı, hangilerini sattı? Yerel seçim öncesi inişli-çıkışlı performans gösteren Borsa İstanbul nisan ayının ilk haftasını rekorla kapattı. Mart ayında ise yabancı yatırımcıların net 61,6 milyon dolarlık hisse aldığı bildirildi.

Bloomberg HT'nin haberine göre yabancının mart ayında nette en çok sattığı hisse BİM oldu. Yabancı mart ayında net 59,3 milyon dolarlık BİM hissesi sattı. 1 | 10

Yabancı yatırımcının mart ayında Migros'ta net satışı 31,8 milyon dolar oldu. 2 | 10

Holdinglerde yabancı yatırımcı geçen ay en çok sattığı hisse 31,3 milyon dolarla Sabancı Holding oldu. 3 | 10