Mart ayında evini satıp 1 kilo altın almıştı! Kâr mı etti zarar mı?

Evin emlakçı aracılığıyla kiralandığı varsayılırsa 45 bin liralık komisyon ve aynı tutardaki depozitoyla toplam ödeme 315 bin liraya çıkıyor. Yaklaşık 100 bin liralık taşınma ve diğer masraflar da eklendiğinde giderlerin 415 bin lirayı bulduğu tahmin ediliyor.