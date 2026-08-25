Mart ayında evini satıp 1 kilo altın almıştı! Kâr mı etti zarar mı?
Evini satıp 1 kilogram altın alan ve “1-2 yıl sonra 4 tane ev alacağıma inanıyorum” diyen vatandaşın hesabı, aradan geçen 5 ayın ardından yeniden yapıldı. Masraflar düşülünce geriye kalan tutar dikkat çekti.
ABD-İran savaşıyla birlikte gerilemeye başlayan altın fiyatları, son günlerde yeniden yükseliş eğilimine girdi. Savaşın sona ermemesi ve çatışmaların yeniden şiddetlenebileceğine yönelik endişeler, altın piyasasında temkinli bir seyrin izlenmesine neden oluyor.
Evini satıp 1 kilogram altın aldı
Evini satarak bütün birikimini altına yatıran vatandaş, daha önce yaptığı açıklamada, "Evliyim, 2 çocuğum var. Kiraya geçtik. Tüm birikimimiz buydu. Sosyal medyada dalga geçenleri göreceğim. Altın sayesinde 1-2 yıl sonra 4 tane ev alacağıma inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Söz konusu kişi, 27 Mart 2026 tarihinde yaklaşık 6,5 milyon lira karşılığında 1 kilogram altın satın almıştı.
Beş aylık gideri 415 bin lirayı buldu
Dört kişilik bir ailenin yaşayabileceği bir evin ortalama kirasının 45 bin lira olduğu hesaplandığında, beş aylık kira maliyeti 225 bin liraya ulaşıyor.
Evin emlakçı aracılığıyla kiralandığı varsayılırsa 45 bin liralık komisyon ve aynı tutardaki depozitoyla toplam ödeme 315 bin liraya çıkıyor. Yaklaşık 100 bin liralık taşınma ve diğer masraflar da eklendiğinde giderlerin 415 bin lirayı bulduğu tahmin ediliyor.
Altından elde ettiği net kazanç 285 bin lira
Bugünlerde 1 kilogram altının değeri yaklaşık 7 milyon 200 bin lira seviyesinde bulunuyor. Mart ayında 6,5 milyon liraya alınan altının değer kazancı böylece 700 bin liraya ulaştı.
Kira, depozito, emlakçı komisyonu ve taşınma giderlerinden oluşan 415 bin lira düşüldüğünde vatandaşın yaklaşık 285 bin liralık net kazanç elde ettiği görülüyor.
Sattığı evi geri almanın da maliyeti var
Dört ev almayı hedefleyen vatandaşın, henüz sattığı evi yeniden satın alabilecek düzeye ulaşamadığı görülüyor. Üstelik olası bir konut alımında tapu harcı ve emlakçı komisyonu gibi ilave giderlerin de karşılanması gerekiyor.
Dört ev için altının yüzde 302 yükselmesi gerekiyor
Bir kilogram altının 7,2 milyon lira olduğu dikkate alındığında, dört evin toplam değeri yaklaşık 29 milyon liraya karşılık geliyor. Bu hedefin gerçekleşebilmesi için gram altının yaklaşık 29 bin liraya yükselmesi gerekiyor.
Mevcut fiyatla kıyaslandığında bu seviye, altının yaklaşık yüzde 302 oranında değer kazanması anlamına geliyor.
Gram altın, Ağustos 2024’te 2 bin 790 lira seviyesinde işlem görüyordu. Bugünkü fiyatlarla karşılaştırıldığında yaklaşık yüzde 157’lik yükseliş yaşandı. Ancak dört ev hedefi için gerekli yüzde 300’ün üzerindeki artış dikkate alındığında, altının önünde hâlâ uzun bir yol bulunuyor.