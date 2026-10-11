McKinsey'nin raporuna göre 10 mesleğin sonu geliyor: 9 yıl içinde tarihe karışacaklar
McKinsey'nin yeni araştırmasına göre, yapay zeka ve otomasyon 2035'e kadar 10 milyondan fazla kişiyi işsiz bırakacak. Sanayi devrimi sonrasında kunduracılık, el işçiliği, nalbatlık gibi kaybolan meslekler arasına teknoloji devrimi ile günümüzde çok rağbet gören işler de girecek. Büyük dönüşüm yeni iş fırsatları da yaratsa da özellikle belirli meslek gruplarında çalışan talebi sert biçimde azalacak. Peki en fazla hangi işler etkilenecek?
Yapay zeka ve otomasyon teknolojilerinin yaygınlaşması çalışma hayatını kökten değiştiriyor. McKinsey Global Institute'un yeni raporuna göre, sadece ABD'de 11 milyon kişi, 2035'e kadar farklı mesleklere yönelmek zorunda kalacak.
Araştırma, 40 milyondan fazla yeni iş fırsatı oluşabileceğini ancak mevcut işlerde çalışan ihtiyacının da önemli ölçüde azalabileceğini ortaya koyuyor.
Ofis çalışanları için büyük değişim
Yapay zekadan en fazla etkilenmesi beklenen alanların başında ofis ve idari destek işleri geliyor. ABD'de 18 milyon kişinin çalıştığı bu alanda, çalışma saatlerinin yüzde 81'i otomasyondan etkilenebilir. Çalışan talebinde ise yüzde 38'lik azalma öngörülüyor.
En büyük istihdam kaybı riski tarımda
Tarım, balıkçılık ve ormancılıkta otomasyonun etkisi dikkat çekiyor. 400 bin kişinin çalıştığı bu alanlarda iş gücü talebinin yüzde 43 azalabileceği tahmin ediliyor. Bu oran, araştırmada incelenen 10 meslek grubu arasındaki en yüksek düşüş beklentisi.
Teknoloji çalışanları da risk altında
Yapay zekayı geliştiren ve kullanan teknoloji sektörü de dönüşümden etkilenebilir. Teknoloji ve analitik alanlarında çalışma saatlerinin yüzde 70'i otomasyon kapsamına girebilir.
5,2 milyon kişinin çalıştığı sektörde iş gücü talebinin yüzde 22 azalabileceği öngörülüyor.
Fabrikalarda ve mağazalarda çalışan ihtiyacı azalabilir
İmalat ve üretimde çalışma saatlerinin yüzde 68'i, perakende ve satışta ise yüzde 67'si otomasyondan etkilenebilir. Çalışan talebinde beklenen düşüş üretimde yüzde 25, perakende ve satışta yüzde 27 düzeyinde.
Finans ve restoran çalışanları da listede
İşletme ve finans alanında çalışma saatlerinin yüzde 62'si otomasyondan etkilenebilirken, çalışan talebinde yüzde 18'lik düşüş bekleniyor.
Yemek hizmetlerinde ise bu oranlar sırasıyla yüzde 60 ve yüzde 31. Böylece yapay zeka ve otomasyonun etkisi sadece masa başı işlerle sınırlı kalmıyor.
Sanat, medya ve eğlence sektöründe ne olacak?
Yapay zekanın içerik üretimindeki yükselişi, sanat ve medya sektöründeki dönüşümü de gündeme getiriyor. 1,9 milyon kişinin çalıştığı bu alanda çalışma saatlerinin yüzde 58'i otomasyondan etkilenebilir.
Buna karşın çalışan talebindeki olası azalma yüzde 13 ile listedeki en düşük oranlardan biri.
Ulaşım, lojistik ve teknik işlerde dönüşüm
Ulaşım ve lojistikte çalışma saatlerinin yüzde 55'i otomasyondan etkilenebilirken, çalışan talebinde yüzde 30'luk azalma bekleniyor. Kurulum ve onarım işlerinde ise çalışma saatlerinin yüzde 54'ü etkilenebilir. Bu alandaki istihdam talebinin yüzde 15 azalabileceği öngörülüyor.
Bazı meslekler yok olmayacak, yeniden şekillenecek
McKinsey'ye göre otomasyon, her zaman bir mesleğin ortadan kalkması anlamına gelmiyor. Örneğin hukuk alanında çalışma saatlerinin yüzde 47'si otomasyondan etkilenebilirken, çalışan talebindeki olası düşüş yüzde 18 seviyesinde.
Yapay zekanın araştırma gibi görevleri üstlenmesiyle avukatların insan değerlendirmesi gerektiren işlere daha fazla zaman ayırabileceği belirtiliyor.
Geleceğin çalışanlarını hangi beceriler kurtaracak?
Araştırmaya göre meslek değiştirmek zorunda kalabilecek kişilerin yaklaşık yüzde 45'i, yeni iş bulmak için kapsamlı eğitim almak, farklı bir bölgeye taşınmak veya daha düşük ücretli pozisyonları değerlendirmek durumunda kalabilir.
McKinsey Global Institute Direktörü Tanguy Catlin, çalışanların bu dönüşüme hazırlanması için problem çözme, eleştirel düşünme, iletişim, iş birliği ve sürekli öğrenme becerilerini geliştirmesi gerektiğini vurguluyor.
Catlin'e göre teknolojik dönüşümün hızı artarken çalışanların en büyük güvencesi, değişen koşullara uyum sağlayabilmeleri olacak.