McKinsey'nin raporuna göre 10 mesleğin sonu geliyor: 9 yıl içinde tarihe karışacaklar

Sanat, medya ve eğlence sektöründe ne olacak?

Yapay zekanın içerik üretimindeki yükselişi, sanat ve medya sektöründeki dönüşümü de gündeme getiriyor. 1,9 milyon kişinin çalıştığı bu alanda çalışma saatlerinin yüzde 58'i otomasyondan etkilenebilir.

Buna karşın çalışan talebindeki olası azalma yüzde 13 ile listedeki en düşük oranlardan biri.