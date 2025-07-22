Memur emeklisi maaş farkı tarihi: 4C emekli zam farkı ne zaman yatacak?

Memur emeklisi günlerdir SGK'nin geçeceği duyuruyu bekliyordu. Yüz binlerce emekli "Memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak" sorusunu ısrarla soruyordu ki, SGK son dakika duyurusu ile tarihi açıkladı. İşte emeklinin zam farkını alacağı tarih...

SGK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 506 bin 829 kişiye toplam 12 milyar lira zam farkını 25 Temmuz 2025 Cuma günü ödüyoruz. Ödemelerinizi aylık almakta olduğunuz banka ve PTT şubelerinden alabilirsiniz. Hayırlı olsun."