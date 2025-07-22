Memur emeklisi maaş farkı tarihi: 4C emekli zam farkı ne zaman yatacak?
Memur emeklileri için beklenen açıklama geldi. SGK yaptığı duyuru ile takvimi ilan etti. Bu sıcak gelişmenin hemen ardından "Memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak" sorusu peş peşe gelmeye başladı. İşte o tarih...
Memur emeklisi günlerdir SGK'nin geçeceği duyuruyu bekliyordu. Yüz binlerce emekli "Memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak" sorusunu ısrarla soruyordu ki, SGK son dakika duyurusu ile tarihi açıkladı. İşte emeklinin zam farkını alacağı tarih...
Memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) memur emeklisinin maaş farkının 25 Temmuz'da yatacağını bildirdi.
SGK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 506 bin 829 kişiye toplam 12 milyar lira zam farkını 25 Temmuz 2025 Cuma günü ödüyoruz. Ödemelerinizi aylık almakta olduğunuz banka ve PTT şubelerinden alabilirsiniz. Hayırlı olsun."