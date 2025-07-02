Memur yarın açıklanacak haziran ayı enflasyon verisi ile birlikte alacağı zammı öğrenecek. Kritik veriye saatler kala hesaplamalar peş peşe yapılıyor. Ekonomistlerin yorumları dikkatle dinlenirken "Memur maaşı zammı ne kadar olacak" sorusu pik yapmış durumda... İşte beklentiler...

Memur zammı ne kadar olacak?

Şu ana kadar kesinleşen 5 aylık enflasyon oranı %15,09. Haziran ayı için ise %1 ile %2 arasında değişen tahminler yapılıyor. Bu tahminler doğrultusunda, 6 aylık toplam enflasyon farkının %16 ile %18 arasında, genel olarak ise %17 seviyelerinde olması bekleniyor. Merkez Bankası’nın son piyasa katılımcıları anketine göre 6 aylık enflasyon beklentisi %17,13.

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışlarıyla birlikte, memurlar ve memur emeklileri için yaklaşık %16,33 oranında bir zam yapılması bekleniyor.