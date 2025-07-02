MEMUR: Memur maaşı zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı ile memur zam oranı belli oldu mu?
TÜİK enflasyon oranlarını tarın ilan edecek. Gelecek veri ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı hesaplanacak ve memurun zam oranı netleşecek. Ek zam yapılıp yapılmayacağı da merak konusu olurken kritik rakamlara bir gün kala "Memur maaşı zammı ne kadar olacak" sorusu hızlandı.
Memur yarın açıklanacak haziran ayı enflasyon verisi ile birlikte alacağı zammı öğrenecek. Kritik veriye saatler kala hesaplamalar peş peşe yapılıyor. Ekonomistlerin yorumları dikkatle dinlenirken "Memur maaşı zammı ne kadar olacak" sorusu pik yapmış durumda... İşte beklentiler...
Memur zammı ne kadar olacak?
Şu ana kadar kesinleşen 5 aylık enflasyon oranı %15,09. Haziran ayı için ise %1 ile %2 arasında değişen tahminler yapılıyor. Bu tahminler doğrultusunda, 6 aylık toplam enflasyon farkının %16 ile %18 arasında, genel olarak ise %17 seviyelerinde olması bekleniyor. Merkez Bankası’nın son piyasa katılımcıları anketine göre 6 aylık enflasyon beklentisi %17,13.
Enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışlarıyla birlikte, memurlar ve memur emeklileri için yaklaşık %16,33 oranında bir zam yapılması bekleniyor.
Yeni maaş tahminleri
Bu oranlara göre:
En düşük memur maaşının 50.735 TL’ye,
En düşük memur emeklisi maaşının ise 22.762 TL’ye yükselmesi bekleniyor.
Hükümetin, enflasyon verileri açıklandıktan sonra en düşük emekli maaşı için yeni bir taban belirlemesi veya refah payı gibi ilave artışlar yapması bekleniyor. Ancak bu konuda bir karar alınması için yasal düzenleme gerekiyor ve sürecin Meclis’e sunulması planlanıyor.