Memur ve emekli maaşlarında yeni zam hesabı: Temmuz için kritik tablo ortaya çıktı
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü temmuz zammında. TÜİK’in açıklayacağı nisan enflasyonu öncesinde dört aylık zam hesapları netleşmeye başladı. İlk tahminler, maaş artışlarında dikkat çeken oranlara işaret ediyor.
Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranını belirleyecek kritik süreçte geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 4 Mayıs Pazartesi günü açıklayacağı nisan enflasyonu, milyonlarca kişinin maaş artışında önemli rol oynayacak.
2026 yılının ilk çeyreğinde TÜFE artışı ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96 ve martta yüzde 1,94 olarak gerçekleşmişti. Ekonomistlerin nisan ayına ilişkin beklenti ortalaması ise yüzde 3,19 seviyesinde bulunuyor. Tahminler yüzde 2,50 ile yüzde 3,60 arasında değişiyor.
Piyasa beklentilerine göre yıllık enflasyonun nisan ayında yüzde 31,11 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Öte yandan ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,16 olarak hesaplanıyor. Bu tablo, maaş zamlarına ilişkin beklentileri de doğrudan etkiliyor.
Mevcut sisteme göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılda iki kez gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Nisan ayı beklentisinin gerçekleşmesi halinde emekliler için dört aylık enflasyon farkına göre şimdiden yüzde 13,55’lik zam hakkı oluşmuş durumda.
Temmuz ayında uygulanacak kesin maaş artışı, mayıs ve haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşecek. Uzmanlar, yılın ilk altı aylık toplam enflasyonunun yüzde 15 ile yüzde 17 bandında gerçekleşmesini bekliyor.
Memur ve memur emeklilerinde maaş artışı yalnızca enflasyona göre belirlenmiyor. Toplu sözleşme zammına ek olarak oluşan enflasyon farkı da maaşlara yansıtılıyor. 2026 yılı toplu sözleşmesine göre memurlar için yılın ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında ise yüzde 7 zam öngörülüyor.
Nisan ayı beklentisi dikkate alındığında memurlar için yaklaşık yüzde 2,29 oranında enflasyon farkı oluşuyor. Bu fark toplu sözleşme zammıyla birleştiğinde dört aylık toplam zam oranı yüzde 9,45 seviyesine yükseliyor.
Uzmanlara göre mayıs ve haziran aylarında açıklanacak veriler zam oranlarında önemli değişiklik yaratabilir. Özellikle enerji fiyatları, döviz kuru ve gıda maliyetlerindeki hareketlilik enflasyon rakamları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.
Ekonomistler, nisan ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi halinde maaş artış beklentilerinin de yukarı yönlü revize edilebileceğini belirtiyor. Temmuz ayında yapılacak maaş düzenlemesi, memurlar, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri dahil milyonlarca kişiyi doğrudan etkileyecek. Bu nedenle piyasalar ve milyonlarca vatandaş TÜİK’in açıklayacağı verileri yakından takip ediyor.