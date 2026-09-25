Memur ve emekli zammı için yeni hesap: Ankette yüzde 8.66 ve yüzde 10.73 çıktı
2027 Ocak ayında memur ve emeklilere yapılacak maaş zammı için yeni oranlar gündeme geldi. Finansal Kurumlar Birliği'nin eylül ayı enflasyon beklenti anketine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10,73, memur ve memur emeklileri için yüzde 8,66 zam hesaplandı. Bu oranların gerçekleşmesi halinde en düşük memur maaşı 76 bin 305 liraya, en düşük emekli aylığı ise 26 bin 79 liraya yükselebilecek.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü, 5 Ekim'de açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine çevrildi.
Yılın ikinci yarısına ilişkin üçüncü enflasyon verisiyle birlikte 2027 Ocak ayında yapılacak maaş artışlarının hesaplanmasında yeni bir aşamaya geçilecek.
Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) eylül ayı Ekonomi Görünüm Endeksi araştırması ise yıl sonu enflasyonuna ilişkin yeni bir beklenti ortaya koydu.
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,39
FKB'nin araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 30,39 oldu.
Bu tahminin gerçekleşmesi halinde 2026 yılının ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,73 olarak hesaplanıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, altı aylık enflasyon oranında zam aldıkları için ocak ayında maaşlarına yüzde 10,73 artış yapılabilecek.
Memurlar ve memur emeklilerinin ise ikinci yarıda yüzde 7'lik TÜFE farkı eşiğinin aşılması nedeniyle yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 3,49 enflasyon farkı alması bekleniyor.
Böylece memur ve memur emeklilerinin ocak ayı toplam zam oranı yüzde 8,66'ya ulaşabilecek.
2027 Ocak ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Temmuz ayı itibarıyla 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya yükselen en düşük memur maaşı, anketteki beklentilerin gerçekleşmesi durumunda ocak ayında yeniden artacak.
Yüzde 8,66 zam uygulanması halinde en düşük memur maaşı 76 bin 305 liraya çıkacak.
Memur emeklilerinde ise 31 bin 527 lira 77 kuruş olan en düşük aylık, aynı zam oranıyla 34 bin 257 liraya ulaşacak.
En düşük emekli aylığı 26 bin 79 liraya çıkabilir
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ankette ortaya çıkan yüzde 10,73'lük zam beklentisi, en düşük emekli aylığına ilişkin hesaplamaları da değiştirdi.
Ocak ayında emekli taban aylığının artırılmasına yönelik bir düzenleme yapılması ve yüzde 10,73'lük artışın bu tutara da uygulanması halinde en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liradan 26 bin 79 liraya yükselebilecek.
Ancak taban aylığındaki artışın gerçekleşmesi için ayrıca düzenleme yapılması gerekiyor.
Zam oranlarının belirlenmesinde 5 Ekim verisi bekleniyor
Memur ve emeklilerin ocak ayında alacakları zam oranlarının kesinleşmesi için 2026 yılının ikinci yarısına ilişkin altı aylık enflasyon verisinin tamamlanması gerekiyor.
Bu süreçte ilk önemli veri, 5 Ekim'de açıklanacak eylül ayı enflasyonu olacak.
Ankette ortaya çıkan oranlar ise mevcut beklentilere dayalı hesaplamaları yansıtıyor.