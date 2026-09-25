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Memur ve emekli zammı için yeni hesap: Ankette yüzde 8.66 ve yüzde 10.73 çıktı

2027 Ocak ayında memur ve emeklilere yapılacak maaş zammı için yeni oranlar gündeme geldi. Finansal Kurumlar Birliği'nin eylül ayı enflasyon beklenti anketine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10,73, memur ve memur emeklileri için yüzde 8,66 zam hesaplandı. Bu oranların gerçekleşmesi halinde en düşük memur maaşı 76 bin 305 liraya, en düşük emekli aylığı ise 26 bin 79 liraya yükselebilecek.

Giray Topçular
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Memur ve emekli zammı için yeni hesap: Ankette yüzde 8.66 ve yüzde 10.73 çıktı - Resim: 1

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü, 5 Ekim'de açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine çevrildi. 

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Memur ve emekli zammı için yeni hesap: Ankette yüzde 8.66 ve yüzde 10.73 çıktı - Resim: 2

Yılın ikinci yarısına ilişkin üçüncü enflasyon verisiyle birlikte 2027 Ocak ayında yapılacak maaş artışlarının hesaplanmasında yeni bir aşamaya geçilecek.

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Memur ve emekli zammı için yeni hesap: Ankette yüzde 8.66 ve yüzde 10.73 çıktı - Resim: 3

Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) eylül ayı Ekonomi Görünüm Endeksi araştırması ise yıl sonu enflasyonuna ilişkin yeni bir beklenti ortaya koydu.

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Memur ve emekli zammı için yeni hesap: Ankette yüzde 8.66 ve yüzde 10.73 çıktı - Resim: 4

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,39
FKB'nin araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 30,39 oldu.

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Memur ve emekli zammı için yeni hesap: Ankette yüzde 8.66 ve yüzde 10.73 çıktı - Resim: 5

Bu tahminin gerçekleşmesi halinde 2026 yılının ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,73 olarak hesaplanıyor.

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Memur ve emekli zammı için yeni hesap: Ankette yüzde 8.66 ve yüzde 10.73 çıktı - Resim: 6

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, altı aylık enflasyon oranında zam aldıkları için ocak ayında maaşlarına yüzde 10,73 artış yapılabilecek.

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Memur ve emekli zammı için yeni hesap: Ankette yüzde 8.66 ve yüzde 10.73 çıktı - Resim: 7

Memurlar ve memur emeklilerinin ise ikinci yarıda yüzde 7'lik TÜFE farkı eşiğinin aşılması nedeniyle yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 3,49 enflasyon farkı alması bekleniyor.

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Memur ve emekli zammı için yeni hesap: Ankette yüzde 8.66 ve yüzde 10.73 çıktı - Resim: 8

Böylece memur ve memur emeklilerinin ocak ayı toplam zam oranı yüzde 8,66'ya ulaşabilecek.

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Memur ve emekli zammı için yeni hesap: Ankette yüzde 8.66 ve yüzde 10.73 çıktı - Resim: 9

2027 Ocak ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Temmuz ayı itibarıyla 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya yükselen en düşük memur maaşı, anketteki beklentilerin gerçekleşmesi durumunda ocak ayında yeniden artacak.

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Memur ve emekli zammı için yeni hesap: Ankette yüzde 8.66 ve yüzde 10.73 çıktı - Resim: 10

Yüzde 8,66 zam uygulanması halinde en düşük memur maaşı 76 bin 305 liraya çıkacak.

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Memur ve emekli zammı için yeni hesap: Ankette yüzde 8.66 ve yüzde 10.73 çıktı - Resim: 11

Memur emeklilerinde ise 31 bin 527 lira 77 kuruş olan en düşük aylık, aynı zam oranıyla 34 bin 257 liraya ulaşacak.

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Memur ve emekli zammı için yeni hesap: Ankette yüzde 8.66 ve yüzde 10.73 çıktı - Resim: 12

En düşük emekli aylığı 26 bin 79 liraya çıkabilir
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ankette ortaya çıkan yüzde 10,73'lük zam beklentisi, en düşük emekli aylığına ilişkin hesaplamaları da değiştirdi.

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Memur ve emekli zammı için yeni hesap: Ankette yüzde 8.66 ve yüzde 10.73 çıktı - Resim: 13

Ocak ayında emekli taban aylığının artırılmasına yönelik bir düzenleme yapılması ve yüzde 10,73'lük artışın bu tutara da uygulanması halinde en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liradan 26 bin 79 liraya yükselebilecek.

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Memur ve emekli zammı için yeni hesap: Ankette yüzde 8.66 ve yüzde 10.73 çıktı - Resim: 14

Ancak taban aylığındaki artışın gerçekleşmesi için ayrıca düzenleme yapılması gerekiyor.

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Memur ve emekli zammı için yeni hesap: Ankette yüzde 8.66 ve yüzde 10.73 çıktı - Resim: 15

Zam oranlarının belirlenmesinde 5 Ekim verisi bekleniyor
Memur ve emeklilerin ocak ayında alacakları zam oranlarının kesinleşmesi için 2026 yılının ikinci yarısına ilişkin altı aylık enflasyon verisinin tamamlanması gerekiyor.

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Memur ve emekli zammı için yeni hesap: Ankette yüzde 8.66 ve yüzde 10.73 çıktı - Resim: 16

Bu süreçte ilk önemli veri, 5 Ekim'de açıklanacak eylül ayı enflasyonu olacak. 

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Memur ve emekli zammı için yeni hesap: Ankette yüzde 8.66 ve yüzde 10.73 çıktı - Resim: 17

Ankette ortaya çıkan oranlar ise mevcut beklentilere dayalı hesaplamaları yansıtıyor.

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