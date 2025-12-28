Memur ve emekli zammında geri sayım: Gözler aralık enflasyonunda
Asgari ücret artışının ardından, memur ve emeklilerin yeni yılda alacağı zam oranı gündemin odağına yerleşti. 5 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte, yılın ilk altı ayına ilişkin maaş artışı da netlik kazanacak.
Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler, memur ve emeklilerin 2026 yılı ocak ayında alacağı maaş zamlarına çevrildi.
Nihai artış oranları, 5 Ocak’ta Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte netleşecek.
Mevzuata göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını 6 aylık enflasyon oranında artırırken, memur ve memur emeklilerinin zam oranı toplu sözleşme hükümleri ile enflasyon farkı dikkate alınarak hesaplanıyor.
TÜİK verilerine göre kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,87 artarken, yıllık enflasyon yüzde 31,07 seviyesinde gerçekleşti.
Bu verilerle birlikte yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık enflasyon oranı da kesinleşmiş oldu.
5 aylık zam farkları netleşti
Açıklanan 5 aylık TÜFE verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayı için alacağı zam oranı yüzde 11,20 olarak hesaplandı.
Memur ve memur emeklileri için ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dahil yüzde 17,55’lik artış şimdiden oluştu. Bu oranlara aralık ayı enflasyon verisi eklenecek.