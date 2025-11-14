Toplu sözleşmeye ek olarak enflasyon farkı da alan memur ve memur emeklilerinin maaşında ise 16,56'lık zam kesinleşmişti.

Ayrıca memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayı için 1000 lira ilave ücret de ödenecek.